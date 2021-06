Internet-Portal warnt vor Hochwasser

Wupperverband

+ © Christian Beier Die Vorbereitungen für den Umbau des Eschbachs laufen. Am Ufer wurden viele Bäume gefällt – auch die 100 Jahre alte Linde vor dem Gasthaus „Drei Linden“. © Christian Beier

Der Wupperverband will Bürger ab April präziser informieren. Die Arbeiten am Eschbach in Unterburg beginnen im Frühjahr.

Von Andreas Tews

Die Information der Bürger ist aus Sicht des Wupperverbandes eine „wichtige Säule“ des Hochwasserschutzes. Gezielter als bisher sollen die Informationen über Flüsse und Bäche im Bergischen Land in Zukunft im Internet verfügbar sein, kündigte Dr. Volker Erbe, stellvertretender Vorstand des Wupperverbandes, am Dienstag an. Darum baut der Verband derzeit ein neues Informations-Portal im Internet auf. Anhand der Ampelfarben Grün (keine Gefahr), Gelb und Rot (akute Hochwassergefahr) kann ab April jeder erkennen, ob an dem Gewässer vor seiner Haustür Hochwasser droht.

Der Wupperverband erledigt im Einzugsgebiet der Wupper die wasserwirtschaftlichen Aufgaben. Die beteiligten Kommunen haben ihn 1930 gegründet. Mitglieder sind auch Wasserversorgungsunternehmen und Gewerbebetriebe. Eine seiner zentralen Aufgaben: Hochwasserschutz.

In die Informationen des Hochwasser-Portals sollen laut Erbe eigene Messdaten des Wupperverbandes einfließen, unter anderem Pegelstände und Füllmengen der Talsperren, aber auch externe Zahlen wie Wetterprognosen. Das Portal, dessen Namen und Internet-Adresse Erbe beim Jahresauftakt-Pressegespräch des Verbandes noch nicht verraten wollte, soll für die Bürger ab April freigeschaltet werden. Dann werde es genauere Informationen geben.

Der Wupperverband bietet zwar bereits jetzt auf seinen Internet-Seiten Daten über die aktuelle Situation an der Wupper und ihren Zuflüssen an. Neu werde aber eine Situationsanalyse sein, die jeweils ein Fachmann des Wupperverbandes einarbeite, erklärte Verbandssprecherin Susanne Fischer. Für die Bürger soll dies plastisch durch die Ampel-Farben verdeutlicht werden.

Gerade für Gewässer-Abschnitte, die nicht durch Talsperren oder Regenrückhaltebecken gesichert seien, seien diese Informationen wichtig, erläuterte Wupperverband-Vorstand Georg Wulf. Durch Umbauarbeiten, wie sie am Eschbach in Unterburg laufen, wolle man erreichen, dass es in Zukunft weniger Hochwasserschäden gibt, fügte er hinzu. Solche Projekte seien aber nicht überall umsetzbar.

Laut Erbe befindet sich der Wupperverband mit seinem geplanten neuen Internet-Angebot jetzt in der Testphase. Eine Herausforderung sei es, eigene und externe Daten so miteinander zu kombinieren, dass sie sinnvoll verwertet werden können.

An der neuen Brücke Mühlendamm muss nachgebessert werden

In Burg beginnt der Wupperverband im Frühjahr mit den eigentlichen Umbauarbeiten am Bett des Eschbachs (» siehe Kasten). Von März an, erläuterte Dr. Erbe, sollen die Ufermauern auf beiden Seiten saniert oder erneuert werden. Das Vergabeverfahren, bei dem entschieden wird, welche Firmen die Arbeiten erledigen sollen, laufe noch.

Die Vorbereitung ist aber bereits in vollem Gang. Unter anderem werden derzeit Büsche und Bäume gerodet. Weitgehend abgeschlossen sind die Arbeiten an der neuen Brücke am Mühlendamm. Für den Verkehr geöffnet ist sie allerdings noch nicht, räumte Dr. Erbe ein. Nach seinen Angaben muss die ausführende Firma noch Mängel am Asphalt und an den Abdichtungen beseitigen. Dies könne allerdings erst bei milderer Witterung geschehen.

ARBEITEN AM ESCHBACH HOCHWASSERSCHUTZ Um die Hochwassergefahr für Unterburg zu verringern, wird der Eschbach im Ort auf einer Länge von 600 Metern tiefergelegt. Außerdem werden auf beiden Seiten Ufermauern erneuert. BAUSTELLLE Die Arbeiten wirken sich auch auf den Straßenverkehr aus. Ab März wird die Eschbachstraße jeweils tagsüber von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Sonst wird der Verkehr einspurig geführt. Insgesamt sind für die Arbeiten etwa sechs bis acht Monate angesetzt.

Vorstand Wulf ist sich darüber im Klaren, dass der Wupperverband die Geduld und die Nerven der Burger auf eine harte Probe stellt. Er warb aber am Dienstag noch einmal für Verständnis. Wenn der Eschbach umgebaut ist, sei die Hochwassergefahr für den Ort deutlich geringer als bisher, erklärte Wulf.