Integrationsrat fordert W-Lan in Unterkünften

© Michael Sieber Ralf Wieber setzt sich für Geflüchtete ein.

Von Daniel Dresen

Das Internet ist für viele Flüchtlinge die einzige Möglichkeit, mit der alten Heimat in Kontakt zu bleiben. In Remscheider Unterkünften wie in der Alleestraße 64 bleibt ihnen diese Möglichkeit allerdings verwehrt. Dies beklagte Ralf Wieber, Vorsitzender des Vereins Marketing Innenstadt, im Integrationsrat.

„Die Menschen sammeln sich stattdessen vor der Volksbank und bei Augenoptik Berghoff auf der Alleestraße und nutzen dort den W-Lan-Hotspot“, berichtete Wieber. Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke gestand, dass sie mit der derzeitigen W-Lan-Verfügbarkeit in den Flüchtlingsunterkünften sehr unzufrieden sei. Die Stadt sei dabei, die technischen Mängel zu beheben.

Die Stadt hat noch Kapazitäten für bis zu 250 zusätzliche Geflüchtete

Laut einem Sachstandsbericht der Stadt leben derzeit in Remscheid 1400 Flüchtlinge, davon sind 900 in den von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. 500 Personen leben ab Mitte Juni in acht Flüchtlingsunterkünften. Ab dann wird die neue Unterkunft an der Königstraße bezogen. 373 Personen wurde in diesem Jahr ein Bleiberecht gewährt. 2017 kamen bisher 130 Menschen nach Remscheid.

Die Stadt besitzt noch Kapazitäten für bis zu 250 zusätzliche Flüchtlinge. 16 Abschiebungen wurden durchgeführt. Gegen 23 Flüchtlinge läuft aktuell ein Abschiebeverfahren. 90 Personen werden freiwillig ausreisen, davon haben bereits 48 Deutschland verlassen.

Um die Ehrenamtsarbeit für Geflüchtete und Migranten besser zu strukturieren, arbeitet seit dem 15. Mai Katharina Neuser-Turczynski als Ehrenamtskoordinatorin für die Stadt und das Kommunale Integrationszentrum.

Neuser-Turczynski schreibe derzeit an einem Ehrenamtskonzept für Remscheid, sagte Sevinc Brilling, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums. Nach der Sommerpause wird der Integrationsrat Kontakt mit dem Remscheider Jugendrat aufnehmen, um zusammen mit ihm eine Kampagne gegen Diskriminierung und Rassismus zu planen.