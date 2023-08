Innungen ehren dieses Jahr die besten Auszubildenden

Die Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft fällt aus. Dennoch werden die besten Prüflinge geehrt – im Herbst.

Remscheid. Die Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft fällt dieses Jahr aus. Für Fred Schulz ist es die erste Absage. Diese geschehe aus „organisatorischen Gründen“, bedauert der Geschäftsführer. Der Vorstand habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, die ursprünglich für Sonntagvormittag terminierte Feier in der Aula des Berufskollegs Technik nicht stattfinden zu lassen. Traditionell findet diese eigentlich kurz nach den großen Ferien statt.

Sommer- wie Winterprüflinge, die in Remscheider Betrieben ihren Abschluss gemacht haben, sind dazu mit ihren Angehörigen eingeladen. Dort erhalten sie – je nach Beruf – ihren Gesellenbrief oder das Abschlusszeugnis. Neben den Prüfungsdokumenten werden die Topleute in rund 20 verschiedenen Berufen mit Urkunden bedacht. „Eine Wertschätzung wird es für die Jahresbesten aber noch geben. Sie werden in den nächsten Innungsveranstaltungen im Herbst gewürdigt“, kündigt Fred Schulz an.

93 Prüflinge haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Insgesamt 93 haben diesmal bestanden, 15 sind durchgefallen. Zweimal dürfen die angehenden Gesellen ihre Prüfungen wiederholen. Die Auszeichnung Jahrgangsbester wird auch nicht allen Besten in jedem Beruf verliehen. Es gibt Kriterien. Zum Beispiel, dass die Besten keine Vier auf dem Abschlusszeugnis haben dürfen. 2023 gehen als Jahresbeste in die Statistik der Kreishandwerkerschaft ein:

Laura Beineke (22 Jahre), Kauffrau für Büromanagement bei Wolfgang Ruthemeyer Gebäudereinigung; Thomas Axel Bock (22), Elektriker, Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik bei Mike Schimmel; Jan Eutin (22), Automobilkaufmann bei Tiemeyer Automobile; Tom Dominik Hammesfahr (24), Tischler bei Lars Rollshäuser; Jan Niklas Hartmann (20), Zimmerer bei Börge Oelbermann; Joseph Mikel Herrmann (23), Gebäudereiniger bei Paul Schulten; Marvin Leonhardt (20), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei Hans Otto Stoßberg; Daniel Platte (22), Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei Schubert & Jürgens Elektrotechnik; Vincent Rausch (24), Maler und Lackierer, Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung bei Malerwerkstätte Hans Schmitz (Inhaber David Neef); Arvit Schmitz (19), Steinmetz und Steinbildhauer, Fachrichtung Steinmetz bei Hans Günter Globisch; Paul Tscholl (20), Dachdecker bei Radke Dachdeckermeisterbetrieb; Tobias Werner (22), Kfz-Mechatroniker bei Manfred und Alexander Schleger GmbH; Maikel Wiebel (23), Wärme-, Kälte und Schallschutzisolierer bei Arvid Gutmann.

Für fast jeden Handwerksberuf in Remscheid werden zu Beginn des Ausbildungsjahres 2023/24 noch Kräfte gesucht. Wer sich informieren möchte, melde sich unter Tel. 02191-22005 oder per E-Mail an info@handwerk-remscheid.de.