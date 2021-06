Innovation macht die Stadt neugierig

Wirtschaft

Von Thomas Wintgen

Platz 35 im deutschen Innovationsranking? Das bescherte der Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG am Montagnachmittag den Besuch von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und vom Wirtschaftsförderer Ingo Lückgen. Auslöser sei die Neugierde gewesen – um so mehr, da eben Innovation aus Remscheid stamme.

Die Münchner Unternehmensberatung Munich Strategy Group (MSG) hatte unlängst im Auftrag der „Wirtschaftswoche“ die Daten von 3500 deutschen Unternehmen ausgewertet, die zwischen zehn Millionen und einer Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften, und errechnete daraus den „Innovationsscore“.

In der Liga spielt Jockel mit rund 100 Mitarbeitern seit geraumer Zeit. Haben sich doch die Umsätze während der vergangenen zehn Jahre von 5 auf ganz knapp 20 Millionen Euro entwickelt. Das nimmt kein Wunder, vergeht doch kaum ein Jahr, in welchem das Unternehmen nicht mit Innovationen auf den Markt kommt – das berichteten Geschäftsführer Frank Jockel, Prokurist José Alvarez sowie Schulungsleiter Uwe Altmann am Montag nach einem Rundgang durch die Produktion.

1949 gegründet, starteten 1960 Kundendienst und Instandhaltung und 1983 die Produktion. 1991 meldete Jockel das erste erfolgreiche Patent an und baut seit 2005 kontinuierlich das Schulungscenter aus.

Hier sitzen – tage- bis wochenweise – Menschen zwischen Rügen und Deppendorf oder auch aus Österreich und Luxemburg. „Wir fahren aber auch raus“ – Altmann nannte als Beispiel die Werksfeuerwehr von Opel in Rüsselsheim.

2008 verkaufte Jockel erstmals mehr als eine halbe Million Feuerlöscher. Ein Jahr später kam ein Schaumgerät, das in den Niederlanden den „Blauen Engel“ hat. 2010 kam der 6-Liter-Schaumlöscher mit gleicher Leistungen wie ein Pulverlöscher. Seit 2012 gibt es die neue Generation Auto-Feuerlöscher und seit dem Vorjahr als Marktneuheit ‘Green Foam’ – grüner Schaum - fluorfreier Löschschaum im Schlaghauben-Feuerlöscher.

Unternehmen denkt über die Produktionsbedingung nach

Den haben auch einige andere Anbieter, aber Jockel ist zurzeit das einzige Unternehmen, welchen ihn nutzt, erklärte Alvarez. Und betonte, dass es am Jägerwald „alles aus einer Hand“ gebe: das Brandschutz-Equipment, die Feuerlöscher sowie die Schulungen.

Nicht auszuschließen, dass der größte deutsche Hersteller alsbald die Produktion aus der alten Bausubstanz in eine neue modernisiert, um ebenerdig zu werden, Arbeitsabläufe zu optimieren und konkurrenzfähig zu bleiben. „Kommen Sie rechtzeitig“ und nicht erst einen Tag vorher, appellierten Mast-Weisz und Lückgen; „bringen Sie Ihren Architekten mit“.

José Alvarez betonte mehrfach, dass Jockel sich auch in öffentlichen Remscheider Gebäuden gern sähe. Das hat aber nicht der OB zu entscheiden, sondern wird ausgeschrieben. In ganz Europa.