„Innenstädte haben keine Chance, wenn man sie dem Markt überlässt“

Eine Sache macht Hanau ganz anders als Remscheid. Der dortige Oberbürgermeister sagt, was aus seiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg für eine funktionierende Innenstadt ist.

Von Björn Boch

Remscheid/ Hanau. Claus Kaminsky (SPD) ist seit 20 Jahren Oberbürgermeister der Stadt Hanau. Ein Gespräch über Einzelhandel, die Stadt als Investor – und zu viele Regeln.

Herr Kaminsky, was hat sich mit Blick auf die Innenstadt und den Handel in dieser Zeit verändert?

Claus Kaminsky: Die Dramatik der Verödung hat sich beschleunigt. Es ist kein Ende abzusehen. Dieses Jahrzehnt ist das Schicksalsjahrzehnt für die Innenstädte. 2030 werden wir sehen, was aus den Innenstädten der Republik geworden ist. In Hanau stemmen wir uns gegen die negative Entwicklung. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass zu Städten belebte Innenstädte gehören. Die Bürgerinnen und Bürger wollen das unbedingt. Das Einkaufsverhalten entspricht dem allerdings nicht. Wir wissen nicht, ob wir diesen Kampf gewinnen. Wir glauben aber fest daran, dass die Innenstädte keine Chance haben, wenn man sie dem Markt überlässt.

Deshalb haben Sie das weitreichende Vorkaufsrecht?

Kaminsky: Es ist unser Königsinstrument. Mit der Vorkaufsrechtssatzung, die wir für die Innenstadt haben, sind wir weit darüber hinausgegangen, wofür diese Satzungen eigentlich da sind. Normalerweise geht es da um unmittelbaren öffentlichen Bedarf, etwa Kitas oder Schulen. Wir haben aber gesagt: Wir brauchen den Zugriff auf Eigentum in der Innenstadt, um mitgestalten zu können. Das Schöne ist: Wir müssen die Satzung gar nicht oft ziehen. Weil sich herumgesprochen hat, dass wir dazwischen gehen können, wird direkt mit uns gesprochen.

Wie verhindern Sie Höchstpreise, wenn Sie eine Immobilie haben wollen?

Kaminsky: Wir lassen im Bedarfsfall von externen Fachleuten Wertgutachten aufstellen. Wenn der Kaufpreis deutlich darüber liegt, wir also von Spekulation ausgehen müssen, können wir das Vorkaufsrecht ziehen. Das blockiert den Verkauf erstmal. Eine Gerichtsentscheidung dauert. Das ist dann nicht im Interesse des Eigentümers. Oft gibt es direkte Kontakte – und am Ende meist einen fairen Preis. Den weitaus größten Teil der Immobilienverkäufe lassen wir passieren – es geht uns ja nicht darum, das normale, marktangepasste Verkaufsgeschehen zu behindern.

Es gab auch Widerstände und Klagen dagegen.

Kaminsky: Natürlich gehen einige dagegen vor, das gehört im Rechtsstaat dazu. Aber wir werden gewinnen. Es gab auch eine politische Debatte, aber wir haben in Hanau einen hohen Konsens. Selbst bei Liberalen, die diesen Instrumenten eher skeptisch gegenüberstehen. Wer von außen kommentiert hat, das war der Bund der Steuerzahler. Er hat gesagt, man müsse das dem Markt überlassen. Wenn mir der Bund der Steuerzahler auch nur eine Stadt unserer Größenordnung nennen kann, in der sich die Innenstadt in den letzten Jahren damit erfolgreich entwickelt hat, kopieren wir das gerne. Die gibt es aber nicht. Der Steuerzahlerbund hat auch kein Konzept, wie die Innenstädte zu retten sind. Wir wollen ja kein großer Spieler auf dem Immobilienmarkt sein. Wir betreiben kommunale Notwehr.

Woher nehmen Sie die Mittel, um so agieren zu können?

Kaminsky: Wir sind stocksolide betriebswirtschaftlich unterwegs. Die Immobilien, die wir kaufen, rechnen sich. Wir haben als Stadt den großen Vorteil, dass uns eine schwarze Null reicht. Wir sind keine Aktionäre, die eine Ausschüttung brauchen. Was wir abschneiden, sind umsatzstärkere Nachnutzungen, die keine Bereicherung der Innenstadt sind. Wir nehmen Mietpreise, die auskömmlich sind, nicht den Höchstbietenden. Wir werden sogar von Land und Bund unterstützt, weil sich die Erkenntnis durchzusetzen scheint, dass etwas getan werden muss.

Was genau haben Sie getan?

Kaminsky: Wir hatten vor einem guten Jahrzehnt einen außergewöhnlichen Umbau der Innenstadt. Da wurde fast eine Milliarde Euro verbaut, viel privates, aber auch öffentliches Geld. Damals war unsere Haushaltssituation viel schlechter als heute. Die Investitionen waren aber Teil der Lösung. Wir bekommen heute aus der umgebauten Innenstadt über Grund- und Gewerbesteuer viel mehr Geld als je zuvor. Eine Kommune muss rentierliche Investitionen tätigen dürfen. Das haben Aufsichtsbehörden quer durch die Republik leider noch nicht verstanden.

Nun ist Leben in der Stadt nach großen Investitionen: Wie kann eine Verwaltung im Alltag helfen, das auszubauen oder zu erhalten?

Kaminsky: Die Haltung der Stadt und der politisch Verantwortlichen muss klar sein: Wer in unserer Stadt etwas bewegen und einen Beitrag leisten will, damit die Stadt attraktiver wird, der hat die volle Unterstützung der Ämter und Organisationseinheiten. Wenn die Haltung klar ist, geht vieles, was sonst nicht geht. Mit der Hanau Marketing GmbH haben wir eine Gesellschaft, die nachhakt, wenn es kulturell in einem Amt oder einer Abteilung nicht angekommen sein sollte. Natürlich unter Beachtung von Regeln, wir können keine Gesetze außer Kraft setzen. Aber es gibt Spielräume. Es ist doch ein Gräuel: Wir werden immer bürokratischer und überregulierter. Bei jeder Wahl im Land oder Bund heißt es: Entbürokratisierung. Fünf Jahre später ist es noch schlimmer. Das erlebe ich seit Jahrzehnten.

Wie ist das zu stoppen?

Kaminsky: Da haben wir kein Patentrezept. Aber wir suchen mit viel Kraftanstrengung Lücken und weisen auf Widersprüche hin. Es braucht da generell ein Umdenken. Alles, was vor Ort gelöst werden kann, soll auch vor Ort gelöst werden. Das nennt sich kommunale Selbstverwaltung und ist im Grundgesetz verankert.

Oft fehlt dafür das Geld, auch in Solingen.

Kaminsky: Kommunen benötigen ausreichend finanzielle Mittel ohne Zweckbindung. Stattdessen wird sich profiliert über Förderprogramme und bürokratischen Aufwand. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand diesen Aufwand volkswirtschaftlich bemessen hat. Was die Kontrolle angeht: Ich habe nichts gegen staatliche Aufsicht höherer Behörden. Aber lasst uns zwischendurch arbeiten. Niemand wird so kontrolliert wie die Kommunen – durch die Menschen vor Ort und die Presse.