Innenstadt-Handel: In der Krise liegt eine Chance

Schon vor Corona waren die Probleme des stationären Handels nicht mehr zu übersehen. Vor allem die Alleestraße bleibt das Sorgenkind. Die Verantwortlichen müssen auf ihre Pläne endlich Taten folgen lassen, meint Chefredakteur Stefan M. Kob.

Der Einzelhandel, insbesondere in der Innenstadt, kann einem schon leidtun. Erst leerten Corona und die damit verbundenen Lockdowns die Kassen, während der konkurrierende Onlinehandel den Turbogang einlegte. Dann gerieten die Geschäfte durch Putins mörderischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unter die Räder – zum einen durch extrem gestiegene Kosten für Energie und Beschaffung, zum anderen durch die inflationsbedingte Kaufzurückhaltung der Konsumenten.

Die Einschläge trafen und treffen die Händler in einer ohnehin schwierigen Lage. Schon vor Corona waren die Probleme des stationären Handels nicht mehr zu übersehen, schon gar nicht in Remscheid. Der bundesweite Ladenschwund, der in den letzten Jahren jeden zehnten Inhaber zur Aufgabe zwang, setzt sich fort. Das ist selbst beim Kundenmagneten Allee-Center zu erkennen, der glücklicherweise mit der Edeka-Filiale und der Textilkette Tk Maxx in den kommenden Monaten eine Frischzellenkur erfährt.

So ist und bleibt vor allem die Alleestraße das Sorgenkind. Man benötigt schon ziemlich starke Nerven und noch mehr Lokalpatriotismus, wenn man über die Einkaufsmeile geht, die heute aber eher einer Wüste mit vielen Ein-Euro-Shops und Friseursalons gleicht. Wie lässt sich die Hoffnung hegen, dass sich das Ding noch irgendwie drehen lässt? Im Fall Remscheid müssen die Verantwortlichen auf ihre Pläne endlich Taten folgen lassen – und zum Beispiel marode Immobilien an der Allee erwerben und sie in Leuchtturmprojekte verwandeln. Dazu gehört insbesondere der Bau der Stadtbibliothek mit sonstigen Freizeitangeboten auf dem Areal des SinnLeffers-Gebäudes, um das sich nach wie vor Kaufverhandlungen drehen. Der Neubau, finanziert von der öffentlichen Hand, könnte zum wesentlichen Impuls werden, dass im Zuge des künftigen Sanierungsgebiets Alleestraße Geschäftsleute und Gebäudebesitzer neue Perspektiven in der Fußgängerzone entdecken – also einen Laden eröffnen oder in das Geschäftshaus investieren.

Mit dem Lieferdienst „Remscheid bringt’s“ haben die Innenstadthändler jedenfalls schon einmal den goldrichtigen Weg eingeschlagen. Denn nur durch mehr Service und Kundenorientierung kann man im gnadenlosen Wettbewerb mit dem Onlinehandel bestehen.

Es sollte zudem ein Trost sein, dass unsere City die Probleme keineswegs exklusiv hat. So haben die Remscheider angesichts der Schließungswelle bei Galeria Kaufhof Karstadt nur müde gelächelt: „Haben wir alles längst hinter uns.“ Kaufhof- und Hertie-Warenhaus sind längst Geschichte. Dass die Krise Remscheid schon früher getroffen hat, ist auch eine Chance: Während man sich anderswo geschockt den Kopf zerbricht, was man mit dem demnächst leerstehenden riesigen Warenhaus-Klötzen anstellt, hat sich Remscheid schon auf den Weg des Wandels gemacht.

TOP Projekt: Unternehmer plant erste Öko-Härterei Deutschlands.

FLOP Belastung: Für säumige Elternteile streckt die Stadt 5,5 Millionen Euro Unterhalt vor.