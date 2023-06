Sport mit und ohne Rolli: Pilotprojekt wird zum Erfolg

Ob mit oder ohne Rolli: Alle Kindern machte das sechswöchige Inklusionsprojekt in der Halle Hackenberg Spaß. Dies zeigt Sonja Robbe mit Moritz Lichtenhagen.

24 Kinder nahmen an dem Angebot teil. Auch der Inklusionsrat gerät ins Schwärmen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Der Inklusionsrat zollte Respekt. „Das ist gelebte Inklusion“, klatschten die Mitglieder bei ihrer Sitzung begeistert Beifall, nachdem sie den Bericht von Sonja Robbe (Sportbund) vernommen hatten. Das inklusive, sechswöchige Pilotprojekt für Kinder ab 4 Jahren sprengte alle Erwartungen. 24 Teilnehmer begrüßte Übungsleiterin Heike Kanter in der Halle Hackenberg.

Die Donnerstag-Termine im April und Mai wurden zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen im Rollstuhl oder mit einer anderen Beeinträchtigung, aber auch ohne. Geschicklichkeitsspiele, Fangen, Ballsport wurden ausprobiert. Das neue Bewegungsangebot des Sportbundes Remscheid geht nach den Sommerferien in das reguläre Sportangebot des TV Hasten über.

Auch für den Inklusionsrat, der 3000 Euro in die Idee investiert hatte, ist dies ein Riesenerfolg. Mit der Summe konnte Sonja Robbe das neue Logo, Materialien für die Kinder, die Honorare und die Werbung für den Kurs bezahlen. Letzteres zahlte sich aus.

Angebot für Kinder mit und ohne Rolli: Kinder und Eltern sind begeistert

Alle waren in ihrem Element. Wie Moritz. Der Siebenjährige gab in der Sporthalle Hackenberg mit seinem Walker, einer Gehhilfe, Gas und zog mit einem Grinsen auf dem Gesicht zwei andere Kinder im Rollstuhl und die Übungsleiterin Sonja Robbe hinter sich her. „Soll ich noch schneller?“, rief er und legte einen Zahn zu. Die Kinder wurden im Slalom um Hütchen und Reifen gewirbelt, es wurde viel gelacht. „Moritz ist begeistert und freut sich jedes Mal sehr auf diese schönen anderthalb Stunden“, erklärte Mutter Katharina Lichtenhagen.

„Wir hatten immer öfter Anfragen von Eltern, die ein Bewegungsangebot für Kinder mit Beeinträchtigungen suchen“, berichtet Sonja Robbe. Die Referentin für Integration & Inklusion führte intensive Gespräche mit Betroffenen. Eines kristallisierte sich heraus: „Alle Eltern wünschten sich ein Angebot, das nicht separiert. Kein Förderkurs, kein Angebot für ausschließlich Kinder mit Besonderheiten, sondern ein normales Kinderturnen. Ein Angebot, das alle Kinder in ihrer Vielfalt anspricht – ob mit Rolli, mit Walker, mit kognitiver Besonderheit oder ohne Beeinträchtigung.“

Pilotprojekt erfolgreich - Passender Verein gefunden

Über das Pilotprojekt wurden genügend Familien motiviert, langfristig einzusteigen. Der Verein war schnell gefunden: Heike Kanter, seit vielen Jahren beim Hastener TV als Übungsleiterin für Rollstuhlsport im Einsatz, wurde als erfahrene Kraft geholt. Zusätzlich Hanna Middendorf, Fachkraft im Integrationsbereich und frisch ausgezeichnete Jugendbetreuerin des Jahres.

Da der Sportbund das Projekt lediglich angestoßen hat und der Hastener TV Übungsleiter benötigt, um es weiterzuführen, wurde im Teilnehmerkreis um Unterstützung geworben. Mit Erfolg: Drei Eltern sind bereit, die Lizenz zu erwerben, um als Gruppenleitung tätig werden zu können. Auch der Inklusionsrat wird sich nicht lumpen lassen. „Wir werden das Angebot weiter unterstützen“, kündigte Vorsitzende Friederike Pohl an.

„Hier haben alle großartig für eine Sache an einem Strang gezogen: Sportverein, Inklusionsrat, Sportamt, Eltern, Übungsleiterinnen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass aus einer vagen Idee ein tolles Angebot für alle Kinder geworden ist“, resümiert Sonja Robbe. Nebenbei können die Kinder aus erster Hand erfahren, welche Vereine und Initiativen in Remscheid auch Kurse und Gruppen anbieten, die für sie infrage kommen.

Kontakt

Wer nach den Ferien dazustoßen möchte, melde sich beim Sportbund. Auch Übungsleiterinnen werden für alle Arten von Angeboten gesucht. Infos zu Ausbildungsinhalten beim Sportbund, Jan-Wellem-Straße 29 unter Tel. 02191-341443 oder per E-Mail: info@sportbund-remscheid.de