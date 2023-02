Initiativkreis Kremenholl richtet 25. Stadtteilfest aus

Von der Trassenreinigung über die Familienschatzsuche bis zur Lesung.

Von Andreas Weber

Remscheid. Kulturelle Belebung des Stadtteils schreibt sich der Initiativkreis (IK) Kremenholl seit 25 Jahren auf die Fahne. „Wir haben viel bewegt, zumindest, wenn diese Dinge in unserem Entscheidungs- und Verantwortungsbereich lagen“, berichten die Vorsitzenden des Vereins, Gabriele Leitzbach und Arndt Köhler.

Eine intakte Infra- und Vereinsstruktur sei das A und O eines Stadtteils, damit sich die Menschen wohlfühlen. „Auch wenn es diesbezüglich in den vergangenen Jahren nicht wenige Rückschläge gab, werden wir für unseren schönen Stadtteil mit seinen rund 4000 Einwohnern im Einsatz bleiben“, verspricht Leitzbach. Allerdings würden die ehrenamtlichen Mitstreiter des IK-Kremenholl nicht jünger. „Wir erhoffen uns adäquate Hilfestellung auf kommunaler Ebene, allein, um den Fortbestand der Vereinsstruktur im Stadtteil sicherzustellen“, bittet die Vereinsvorsitzende.

Im ersten Jahr nach den Corona-Einschränkungen ist der Terminkalender der Kremenholler prall gefüllt. Los geht es 2023 mit der gemeinsamen, zweistündigen Trassenreinigung im Übergang Kremenholler Straße/Am Bruch am 11. März (Treffpunkt: 11 Uhr, IK-Schaukasten auf der Trasse des Werkzeugs). Auf die Jahresversammlung am 13. März (19 Uhr, Kinder- und Jugendwerkstatt Echt kremig) folgt an gleicher Stätte der 15. Echt Bergische Kremenholler Frühjahrsempfang unter dem Motto „Kann, mutt, löppt“. Das Durchsholzer Marionetten- und Puppentheater gastiert am 31. März (15 bis 15.45 Uhr) im KKB-Schulgebäude in der Tersteegenstraße 5. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen nimmt Gaby Leitzbach unter Tel. 7 50 87 entgegen.

Familienschatzsuche im Wald unter dem Titel „Der böse Troll im Feenland“ steht am 13. Mai (12 Uhr, Kremenholler Flohkiste am Spielplatz Bogenstraße) an. Anmeldungen nehmen Inga Schulz und Sandra Broich in der Kita Paulstraße entgegen. Die Saison in der Flohkiste wird am 25. Mai (15 bis 18 Uhr) mit einem Spielangebot durch Inga Schulz und Melanie Miklauzic eröffnet.

Jahreshöhepunkt wird das 25. Kremenholler Stadtteilfest sein, das zwei Tage im Schulgebäude und auf dem Schulhof in der Tersteegenstraße stattfinden wird – als Kooperation von IK und Käthe-Kollwitz-Berufskolleg. Der Arbeitskreis, der sich mit der Jubiläumsfeier beschäftigt, tagt am 23. Mai (18.30 Uhr, Denkerschmette). Für den 19. Oktober ist eine Lesung (18.30 bis 20.30 Uhr) in der Werkstatt terminiert. Der Autor steht noch nicht fest. Eine weitere Trassenreinigung gibt es am 21. Oktober (11 bis 13 Uhr).