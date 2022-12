Der Termin für den nächsten Infotag am Berufskolleg Technik steht fest.

Am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse sowie deren Eltern und andere Interessierte über die Vollzeitbildungsgänge des Kollegs informieren. Es ist der Tag nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, so dass sich die Schüler auch direkt anmelden können.

Das Berufskolleg Technik Remscheid, Neuenkamper Straße 55, bietet unter anderem ein Berufliches Gymnasium mit den Schwerpunkten Informatik und Ingenieurwissenschaften, eine dreijährige Höhere Berufsfachschule mit dem Abschluss Fachhochschulreife und einer gleichzeitigen Berufsausbildung zum Informationstechnischen Assistenten, eine Höhere Berufsfachschule Metall- oder Elektrotechnik und eine einjährige Berufsfachschule entweder zum Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 oder zum Erwerb der Fachoberschulreife jeweils mit beruflicher Grundbildung in Metall- oder Elektrotechnik an. Der Infotag wird überwiegend in der Pausenhalle der Schule stattfinden. -wey-