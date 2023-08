Influencer werben für das Bergische

Die Übernachtungszahlen im Städtedreieck haben sich im April positiv entwickelt.

Remscheid. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit steht ein Plus von 3,2 Prozent. Das führt der Verein Bergisch Land Tourismus Marketing (BLTM) unter anderem auf seine Werbeaktivitäten im Internet zurück. In sechs Youtube-Videos wurden charakteristische Motive der Region in Szene gesetzt, beispielsweise die Müngstener Brücke.

Binnen vier Monaten erreichten die Filme 60.000 bis 72.000 Aufrufe. „Grund dafür ist insbesondere ein digitales Werbepaket, das der BLTM in diesem Jahr umgesetzt hat“, heißt es in einer Mitteilung. Influencer wurden ins Bergische eingeladen, damit sie ihre Eindrücke mit ihren bis zu 194.000 Fans in den sozialen Netzwerken teilen. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen.-böh-