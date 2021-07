Wo befinden sich die beiden Herren?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber Was wird hier gerade von den beiden Herren gewässert? © Michael Sieber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Das historische Foto zeigte die Moll´sche Fabrik in Lennep. Heute suchen wir ein Fabelwesen, das seine Heimat im Wasser hat.

Von Andreas Weber

Sie stand für die blühende Textilindustrie in Lennep. Die Moll´sche Fabrik, die wir auf unserem Rätselfoto suchten, ist heute im Besitz der Lenneper Turngemeinde, im 19. Jahrhundert nahm hier eine Fabrik ihren Betrieb auf. Eine bewegte Geschichte liegt seither hinter dem zweigeschossigen Backsteinbau. 1815 etablierte Ferdinand Moll in der Neugasse 4 eine Wollspinnerei. 1846 wurde die Firma Albert Moll & Comp. als Decken- und Zeltfabrik gegründet.

+ So sah das einstige Industriegebäude in der Altstadt nach Jahren des Verfalls aus. © K.H. Jardner

Mehr als ein Jahrhundert war Moll in der Altstadt präsent, 1965 verlegte die Firma ihre Produktion in neue Gebäude an die Lenneper Straße. In die Neugasse kam die Ingenieurschule Remscheid. Zehn Jahre später, 1975, zog der Verein Lebenshilfe für Geistigbehinderte ein, an der Nordfassade wurde der Treppenhausturm mit Aufzug angebaut. Weitere zehn Jahre später ging die Lebenshilfe an den Thüringsberg und die einstige Fabrik stand leer.

18 Jahre lang verfiel die Moll´sche Fabrik danach zusehends. 1982 sah ein Bebauungsplan den Abriss der Industriebrache vor. Wiederum zehn Jahre später, nachdem am 6. April 1992 der Dachstuhl gebrannt hatte, wurde das Gemäuer unter Denkmalschutz gestellt. Dessen Zukunft aber blieb lange offen. Verschiedene Nutzungskonzepte wurden von der Stadt erwogen.

+ Fit gemacht für die sportliche Zukunft: die Moll´sche Fabrik in der Lenneper Neugasse © Roland Keusch

Anfang 2000 verkündete Bezirksvorsteher Dr. Dieter Rohrweck beim Bürgerempfang in der Klosterkirche, dass „Lennep in neuem Glanz erstrahlen werde“. Und damit meinte er auch die Restaurierung der Moll´schen Fabrik. Die LTG, einer der größten Sportvereine Remscheids, hatte den Zuschlag bekommen.

Am 22. Mai 2003 feierte die TG Lennep die Fertigstellung

Am 4. Juli 2001 wurde nach jahrelangen Verhandlungen unter Auslotung des finanziellen Rahmens der Vertrag mit der Stadt unterschrieben. Am 26. April begann die LTG mit dem Umbau zu einem modernen Sport- und Gesundheitszentrum. Beauftragt war damit das Architektenbüro Fligge.

Aus Alt wurde Neu. Zum Umbau zählte auch die Anhebung des Giebels um mehrere Meter. Unter dem Dach entstand so eine Turnhalle.

Zwei Millionen Mark sollte die Sanierung kosten, 80 Prozent davon getragen vom Land NRW. Der Rest wurde unter anderem aus Vereinsmitteln, Spenden und weiteren Fördertöpfen gespeist.

HISTORISCHES FOTO GESUCHT Heute zeigen wir zwei Bootsleute bei einer Wässerung. Was haben die Herren auf dem Gewässer gerade von der Kette gelassen? LÖSUNG Schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit Ihren Erinnerungen, bis zum 29. November an den RGA, Alleestraße 77-81, oder E-Mail: redaktion@rga-online.de

Am 22. Mai 2003 feierte der Hausherr, der zuvor über keine eigene Trainingsstätte verfügt hatte, die Fertigstellung. Zehn Jahre später lud die LTG zu einem Geburtstagsfest ein, der auf viel Etikette verzichtete und einen Schnuppertag anbot. „Einen Empfang mit vielen Gästen hätten wir uns auch vorstellen können. Aber wir haben uns zu einem Sporttag entschieden, denn um Sport geht es uns ja vor allem“, erklärte Ben Vieler, bis heute Sportmanager der Turngemeinde. Neben der Geschäftsstelle im Erdgeschoss in der Neugasse 4 bietet die Moll´sche Fabrik heute auf zwei Ebenen Sporträume für das reichhaltige Kursangebot des 1860 gegründeten Vereins. Die LTG zählt aktuell um die 2000 Mitglieder und insgesamt 2700 Sporttreibende.