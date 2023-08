Bergische Unternehmen stehen vor großen Aufgaben

In der Historischen Stadthalle in Wuppertal kamen 100 Gäste zum Sommerempfang zusammen.

Die Bergische IHK hat zum traditionellen Sommerempfang in der historischen Stadthalle geladen. Ein großes Thema: die Transformation.

Bergisches Land. Hunderte Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft kamen am Dienstagabend in der Historischen Stadthalle Wuppertal zusammen: Die Bergische IHK hatte zu ihrem jährlichen Sommerempfang geladen. Die Kammer, zu deren Gebiet neben Remscheid auch Solingen und Wuppertal gehört, begrüßte als Festredner Prof. Michael Hüther.

Der Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, sprach über den Transformationsdruck auf die Wirtschaft im Städtedreieck zwischen „heilloser Überforderung“ und „hilfreicher Herausforderung“. Der in Wuppertal geborene Sänger Tim Kamrad, der in diesem Jahr für seine Single „I Believe“ unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und Ungarn eine goldene Schallplatte erhielt, sorgte für die Musik. wey

Ausführlicher Bericht folgt.

