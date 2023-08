Industrie in Remscheid legt weiter zu

Die Remscheider Industrie legt weiter zu.

Remscheid. Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die Umsätze im Vergleich zu 2022 um 11,6 Prozent. Das geht aus aktuellen Daten der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor.

In Wuppertal legte das Geschäft im selben Zeitraum um 6,6 Prozent zu. Die Ausnahme im Städtedreieck ist die Klingenstadt: Hier gingen die Umsätze um 0,3 Prozent zurück. NRW-weit beträgt das Plus 2,1 Prozent. Eine Trendwende in Solingen ist nicht erkennbar: Im Juni sanken die Umsätze um 1,6 Prozent, während die Remscheider Betriebe ein Plus von 17,7 Prozent verzeichneten. In Wuppertal lag die Zunahme bei 6 Prozent. -böh/lho-

Nachrichten aus der Bergischen Wirtschaft