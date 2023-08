Indigo startet Talk für queere Frauen

Neues Angebot in der Beratungsstelle.

Remscheid. Sie haben es oft gleich doppelt schwer: „Lesbische Frauen werden noch häufiger diskriminiert als Frauen grundsätzlich“, sagt Diplom-Pädagogin Linda Anscheit von der Frauenberatungsstelle Indigo. Sie erführen strukturelle Gewalt und Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung – sogar in der Familie oder am Arbeitsplatz.

Um Betroffenen zu helfen und ihnen Mut zu machen, bietet Indigo nun speziell eine Beratung für lesbische und queere Frauen an – als Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot für alle Frauen. Die vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) getragene Beratungsstelle in der Theodorstraße 8 berät Betroffene in Krisen, die häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt erfahren haben. Oder auch ganz allgemein. Wer Fragen oder Sorgen hat, darf sich melden.

Für queere und lesbische Frauen soll nun im Oktober bei Indigo zudem der „L-Talk“ starten, eine Gesprächsgruppe für Frauen, die Frauen lieben. Am 11. Oktober geht es los. Die Teilnehmerinnen treffen sich ab dann jeden zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr. Themen könnten sein: Coming-out, heimliche Liebe, Beziehungsstress, aber auch Fragen wie: Plötzlich in eine Frau verliebt – was nun? Bin ich wirklich lesbisch oder ist es nur eine Phase? Im geschützten Rahmen könnten die lesbischen und queeren Fragen ihre Geschichten rund um die Liebe loswerden.

Die Themen sind nicht vorgegeben – es soll eine lockere Runde werden, begleitet von Linda Anscheit, die übrigens einst JuLe NRW – jung, sexy, stolz & lesbisch mitaufgebaut hat. „Der L-Talk ist auch als Empowerment für die Frauen zu sehen: Sie wissen, dass sie nicht alleine sind und ernst genommen werden – auch mit dem, wie sie sind“, sagt Anscheit.

Während es in Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet bereits einige solcher Angebote gebe, sei das Städtedreieck noch in den Anfangsschuhen, meint die Diplom-Pädagogin, die auch Systemische Beraterin und Gestaltberaterin ist. mw

Kontakt bei Fragen: Linda Anscheit, Tel. 02191-6966015, oder per E-Mail: linda.anscheit@skf-bergischland.de