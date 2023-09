In unbedachten Sätzen steckt psychische Gewalt

Was Eltern stattdessen sagen können.

Von Melissa Wienzek

Remscheid Paul (11, Name geändert) will nicht mehr zur Schule gehen. Zu Hause ist er aggressiv. Seine Eltern wissen nicht mehr weiter – und wenden sich an die Familienberatungsstelle des Kinderschutzbundes. „Es stellte sich heraus, dass Paul sich nicht gesehen fühlte und seine Eltern aus reiner Genervtheit heraus Sätze wie ,Aus dir wird nie was‘ fallen ließen. Dadurch war er noch weniger motiviert, etwas zu tun.“ Er habe sich richtig gekränkt gefühlt durch diesen einen Satz, gestand der Elfjährige in der Beratung bei Petra Wolf. „Denn Eltern bleiben die entscheidenden Menschen für ein Kind, gerade in der Pubertät. Sie sind prägend in jede Richtung“, erklärt die Diplom Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Gemeinsam erarbeitete sie mit den Eltern, was sie eigentlich gut an ihrem Sohn finden – und an einer neuen wertschätzenden Sprache. So konnte Paul wieder wachsen – und paukt jetzt gemeinsam mit Freunden für die Schule.

+ Auf der Rückseite der Karte gibt es einen Lösungsvorschlag. © mw

Paul und der eine unbedachte Satz sind kein Einzelfall. Wohl jeder kennt diese Sprüche. Vor allem nach dem Krieg waren Sätze wie „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ noch gang und gäbe, Tränen unmännlich. So manches hielt sich hartnäckig über Generationen hinweg. Doch die oftmals aus Verzweiflung, Wut oder Überforderung heraus geäußerten Sprüche können psychische Gewalt bedeuten.

Und darauf macht der Kinderschutzbund Remscheid nun aufmerksam – mit Plakaten und Karten, die in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen ausliegen. Während die körperliche Gewalt in der Erziehung heutzutage immer weniger werde, wüssten Eltern heute noch zu wenig über die Formen psychischer Gewalt, sagt Karl-Richard Ponsar, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Remscheid. „Bei Kindern löst dies Angst aus. Das Vertrauen in sich und die Umwelt geht verloren oder entwickelt sich nicht angemessen.“ Die Folge: eine Bindungsstörung mit Folgen bis ins Erwachsenenleben hinein. Depressionen zum Beispiel. „Diese Kette müssen wir durchbrechen“, meint Ponsar, der betont: „Es geht nicht darum, Eltern zu verurteilen. Wir haben vielleicht alle schon mal etwas Falsches gesagt. Aber ich kann mich entschuldigen und erarbeiten, wie ich es in Zukunft anders machen kann.“

+ „Aus dir wird nie was“ ist einer dieser Sätze, die oft unbedacht fallen. © mw

Das merkt auch Petra Wolf in ihrer täglichen Arbeit in der Familienberatungsstelle. „Kinder sind aufmerksamer geworden – nicht zuletzt durch die Vermittlung der Kinderrechte in den Schulen. Oder unser Theaterstück ,Mein Körper gehört mir.‘“ Nicht selten äußere ein Kind in ihrer Beratung Sätze wie „Mama und Papa haben mich beleidigt. Dabei dürfen sie das doch gar nicht.“

Das sind die drei Sprüche der Plakate und Karten des Kinderschutzbundes mit ihren alternativen Lösungsansätzen und Erklärungen:

„Aus dir wird nie was.“

Was man stattdessen sagen kann: Wenn das Kind die Hausaufgaben nicht machen will, könnte folgender Satz besser sein: „Ich sehe, heute fällt es dir schwer, deine Hausaufgaben zu machen. Was brauchst du, damit es dir besser geht?“

Hintergrund: Um Selbstbewusstsein zu entwickeln, sind Kinder auf den Respekt von Erwachsenen angewiesen, erklären die Kinderschützer. Herabwürdigungen und Demütigungen seien Formen psychischer Gewalt. Tipp von den Kinderschutzbund-Experten: „Achten Sie auf die positiven Dinge des Kindes.“

„Wenn du jetzt nicht kommst, gehe ich ohne dich.“

Was man stattdessen sagen kann: Wenn das Kind im Supermarkt bei den Süßigkeiten stehen bleiben will, könnte dieser Satz helfen: „Ich habe es heute sehr eilig. Bitte suche dir eine Süßigkeit aus. Dann müssen wir gehen.“

Hintergrund: Für Kinder ist der verlässliche Kontakt zu ihren Bezugspersonen lebensnotwendig. Kindern damit zu drohen, allein oder zurückgelassen zu werden, ist eine Form von psychischer Gewalt, betont der Kinderschutzbund. Wer mit entscheide, halte sich eher an Vereinbarungen.

„Stell dich nicht so an.“

Was man stattdessen sagen kann: „Du bist hingefallen und hast die weh getan – soll ich dich trösten?“

Hintergrund: Wenn Kinder „sich anstellen“, ist es Aufgabe der Erwachsenen, die Ursache zu finden, sagen die Experten vom Kinderschutzbund. Alle Gefühlen seien berechtigt und ernstzunehmen. Grenzen von Kindern einfach zu übergehen, sei eine Form von psychischer Gewalt.

Eltern und Familienangehörige, die mehr Tipps und mehr über die Kampagne gegen psychische Gewalt erfahren möchten, können am Online-Info-Abend kommende Mittwoch, 6. September, 19.30 Uhr, teilnehmen.

Anmeldung per E-Mail unter: info@kinderschutzbund-remscheid.de

Kontakt & neuer Elternkurs

Familienberatungsstelle: Petra Wolf bittet um vorherige telefonische Terminabsprache unter

Tel. 02191-27190. Es kann gern eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.

E-Mail: familienberatung@kinderschutzbund-remscheid.de

Die Beratung ist kostenfrei.

Neuer Elternkurs: Am 19. Oktober startet „Fit für Kids“ wieder – teils in Präsenz, teils digital. Für Eltern ist der Kurs kostenfrei. Es geht um Erziehungskompetenz, gemeinsame Problemlösung und den Erfahrungsaustausch untereinander. Auch hierzu bitte telefonisch anmelden.