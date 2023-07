In Remscheid steigen die Lebensmittelpreise weiter - aber warum?

Markus Kempe präsentiert im Hofladen in Buchholzen Wild aus dem eigenem Gehege und Eier der eigenen Hühner.

Der Blick auf den Kassenzettel ist für viele zur Zeit schockierend. Die angespannte Marktsituation spürt auch die Landwirtschaft. Die richten einen Appell an die Leute.

Von Kristin Dowe und Melissa Wienzek

Remscheid. Beim wöchentlichen Einkauf dürften es viele Verbraucher in diesen Tagen schon bemerkt haben: Die Preise für Lebensmittel haben deutlich angezogen – laut Daten des Statistischen Bundesamtes sind Steigerungen von insgesamt 15 Prozent zu verzeichnen. Die Ursachen dafür sind vielfältig: So sind viele Kosten auch auf der Erzeugerseite in der Landwirtschaft etwa für Energie und Düngemittel gestiegen, Arbeitskräfte und Mindestlohn erhöhen die Personalkosten. Die Bürokratie kommt noch obendrauf.

„Die Kunden nehmen die Entwicklung schon wahr und greifen bei manchen Produkten eher nach Alternativen, etwa zur günstigeren Eigenmarke“, beobachtet Thomas Pauli, Geschäftsführer von Edeka Pauli im Allee-Center. Beispielsweise bei Fleisch- und Wurstwaren müssten die Kunden tiefer in die Tasche greifen. Zwar sähen die meisten deshalb nicht den Handel als Sündenbock, sondern seien sich der aktuellen Rahmenbedingungen bewusst, doch werde beim Einkauf öfter mit dem spitzen Bleistift gerechnet. „Manche stehen erschrocken vor dem Regal und stellen das teurere Produkt wieder weg.“

Die Edeka-Gruppe hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem sie infolge von Streit mit Lebensmittelkonzernen, unter anderem mit dem US-Riesen Mars Incorporated, 450 Produkte aus dem Sortiment warf. Aus Sicht des Unternehmens war der geforderte Einkaufspreis zu hoch, so dass es auch hier verstärkt auf Eigenmarken setzt. Die Alternativen würden von den Kunden auch angenommen, meint Pauli. Auf der anderen Seite gelte: „Wer unbedingt ein Mars will, ist auch bereit, den Preis dafür zu zahlen.“

Die derzeit angespannte Marktsituation spüre auch die Landwirtschaft, berichtet Martin Dahlmann, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Mettmann, zu der auch Remscheid gehört. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der Inflation verstärkt zum billigen Importprodukt aus dem Ausland greifen, habe das verheerende Folgen für die heimischen Erzeuger, kritisiert der Landwirt. „Wir diskutieren über den angeblich zu niedrigen Mindestlohn. Dabei stehen wir in Konkurrenz mit spanischen Bauern, bei denen nicht ansatzweise unsere Standards gelten. Da bräuchten wir europaweit einheitliche Regelungen.“ Umso dringender appelliert er an die Verbraucher, möglichst regional einzukaufen. Das gelte vor allem für die Fleischwirtschaft: „Schweinehalter hören reihenweise auf.“

Futterkosten bei Bauer Kempe sind so hoch wie nie

Ein wesentlicher Mitgrund dafür seien in Deutschland hohe Tierschutzstandards, die im Ausland nicht gelten. „Da können wir wirtschaftlich nicht mithalten. Wenn wir als Gesellschaft mehr Tierwohl wollen, dann muss das jemand bezahlen.“ Zudem sorgten lange Dürrephasen für eine schlechte Ernte – und damit für Preissteigerungen.

Auch die Remscheider Landwirtin Gabriele Kempe vom gleichnamigen Wild- und Geflügelhof sieht die Vertreter ihrer Zunft als Leidtragende der aktuellen Entwicklung: „Wir haben in diesem Jahr auf die Eierverpackungen dreimal Preiserhöhungen bekommen, dann eine Energiepreiserhöhung, und die Futterkosten sind so stark in die Höhe geschossen, wie wir es noch nie erlebt haben.“ Gabriele Kempe und ihr Ehemann Hans Hermann hätten lange mit sich gerungen, aber die Eierpreise schließlich zwei Mal erhöhen müssen – um insgesamt 5 Cent. „Reich werden wir davon nicht. Es reicht gerade, um die Kosten zu decken.“

Viele Kunden hätten dafür Verständnis, andere regten sich darüber auf – überraschenderweise diejenigen, die es sich leisten könnten. „Für ein Kilo Paprika 8 Euro zu bezahlen, ist okay, aber 35 Cent für ein Ei in Größte L ist vielen dann zu viel. Das kann ich nicht nachvollziehen.“ Die Landwirtin findet: Verbraucher haben es selbst in der Hand. „Dazu gehört auch der Burger oder die Currywurst, das nimmt man ja gar nicht mehr als Fleisch wahr.“ Ihr Credo: lieber weniger, aber dann etwas Hochwertiges, regional Produziertes kaufen. Ihrer Familie sei die Qualität der Waren besonders wichtig. „Das wissen unsere Kunden auch.“

Spartipps

Vergleichen: Die Verbraucherzentrale rät, Kilo- und Literpreise zu vergleichen. Saisonale Früchte und Gemüse sind häufig günstiger, da sie nicht aufwendig transportiert müssen.

Liste: Ein Essensplan für die gesamte Woche kann das gezielte Einkaufen erleichtern und Spontankäufe reduzieren.

Kommentar von Melissa Wienzek: Zurück zu den Wurzeln

Viele kennen das: Jede Woche das Bangen an der Kasse. Wie viel steht wohl wieder unterm Strich, obwohl man nur ein paar Teile eingekauft hat? Vor allem Familien und Geringverdiener haben derzeit mit den gestiegenen Lebensmittelkosten zu kämpfen. Sie sind einfach nicht zu leugnen.

Dennoch haben wir es ein Stück weit selbst in der Hand: mit kluger Bevorratung, Preisvergleich und der Weniger-ist-mehr-Taktik. Muss es denn mehrmals die Woche ein Döner oder ein Hamburger sein? Wer weniger Fleisch isst, lebt obendrein erwiesenermaßen gesünder. Und wenn es doch Fleisch sein soll, dann doch lieber das vom Bauern um die Ecke, von dem wir wissen, wo es herkommt.

So lebten die Großeltern übrigens früher schon: In der Woche gab es viel Obst und Gemüse, natürlich selbst eingemacht, und am Sonntag ein Frühstücksei und ein gutes Stück Fleisch vom Bauern. Zurück zu den Wurzeln würde uns vielleicht manchmal ganz gut tun.