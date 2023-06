In Remscheid gibt es ein Gipfeltreffen der Tribute-Bands

Für nur 15 Euro Eintritt: Bounce und Queen Kings treten am 26. August auf dem Schützenplatz auf.

Remscheid. Nach zwei desillusionierenden Open-air-Sommern auf dem Schützenplatz mit Top-Künstlern und Bands, aber einem Minus auf dem Konto, hatte Nicole Hafner einen vorübergehenden Schlussstrich gezogen. Die Bochumer Agentur NeoMove wollte 2023 ihre Remscheider Ambitionen auf den Firmenlauf beschränken. Der geht am 24. August in seine dritte Auflage. Und weil die Bühne und die Umzäunung stehen, sich obendrein ein starker Partner fand, hängt NeoMove doch einen heißen Rockabend dran.

Am Samstag, 26. August (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr), treten die Tribute-Bands Bounce und Queen Kings auf. Dank Sponsor EWR, mit dem NeoMove das Firmenevent zwei Tage zuvor ausrichtet, wird der Doppelpack für die Besucher kostengünstig. 15 Euro kosten die Tickets, Stadtwerke-Kunden mit der EWR*Plus Card App zahlen sogar nur einen Zehner.

Stimmgewalt von Sascha Krebs prägt die Queen Kings

Nicole Hafner kalkuliert mit 3000 Besuchern und spekuliert darauf, dass sich das Publikum mit der zeitgleich stattfindenden Mallorca-Party am Rathaus nicht überschneidet. Sollte der Andrang noch größer sein, kann das eingezäunte Areal auf dem Schützenplatz erweitert werden.

Bon Jovi wurde vor 40 Jahren in New Jersey von Jon Bon Jovi und Richie Sambora gegründet. Bounce aus Wülfrath um Sänger Oliver Henrich widmen sich seit 2001 der Musik der US-Rockstars. Im Laufe der Jahre sind sie zu der Bon-Jovi-Tributeband in Deutschland gereift und auch im Bergischen oft anzutreffen, vergangenes Wochenende auf Schloss Burg. Beim Löwen-Festival 2016 feuerte die fünfköpfige Band unter anderem auf dem Rathausplatz das Hitarsenal von Bon Jovi raus.

Bounce sind gefragt. 65 Shows pro Jahr sind eine Hausnummer. Und 2023 ging es richtig ab. „Eine so erfolgreiche Frühjahrssaison haben wir in über 20 Jahren noch nicht gespielt“, freuen sich Bounce auf ihrer Homepage.

In ihrer Bandgeschichte habe es noch nie so viele ausverkaufte Konzerte gegeben wie im vergangenen Halbjahr. 84 Stücke von Bon Jovi weist ihr Programmzettel aus. Klassiker wie „Livin' on a prayer“ oder „You give love a bad name“ werden bei jedem Konzert gespielt, ansonsten wird die Setliste ständig variiert.

Auch die Queen Kings, die aus dem Rheinland kommen, zählen zu den Meistern ihres Fachs. „Im Sinne des extrovertierten und theatralischen Freddie Mercury nutzen die Queen Kings das umfangreiche und vielseitige Repertoire von Queen, um mit feinem Gespür für Dramaturgie und einer genau abgestimmten Lightshow eine spannende und kurzweilige Show mit vielen Höhepunkten zu produzieren, die voll unter die Haut geht“, charakterisiert sich die sechsköpfige Band, die vom Habitus und Stimmgewalt ihres Sängers Sascha Krebs lebt, der Mirko Bäumer 2017 als Frontmann ablöste.

Krebs genoss eine klassische Gesangs- und Schauspielausbildung in Heidelberg und Hamburg. Seit 1996 spielte er viele Hauptrollen in Musicals wie „Hair“, „Jesus Christ Superstar“, „Westside Story“ oder „Evita“. Musiker der Band waren Teil des Musicals „We will rock you“. Auch bei internationalen Queen-Fanclub-Treffen traten sie schon auf und erwarben den Respekt der Queen-Fans weltweit.

Beide Tributebands werden zwei Stunden spielen. Es beginnen die Queen Kings, Bounce folgen. Der Vorverkauf läuft. Tickets gibt es unter www.ewr-openair.de.

Tickets

The Queen Kings spielen am Samstag, 26. August, von 19 bis 21 Uhr; Bounce treten von 21 bis 23 Uhr auf dem Schützenplatz auf. Die Tickets kosten 15 Euro pro Person. An EWR-Strom- und Gaskunden werden bis zu fünf Tickets zum Sonderpreis von je zehn Euro abgegeben. Es gibt keine Ermäßigung für Kinder und Jugendliche.