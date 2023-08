Auch in Remscheid fehlen Wohnungen für Obdachlose

Die Wohnungsnot hat auch Remscheid erreicht, der Bestand deckt die Nachfrage nicht mehr. Wie die Stadt nun gegensteuern will.

Remscheid. Neun Mitarbeiter der Caritas und von Wohnungslosigkeit Betroffene lasen Mittwoch auf der Alleestraße Müll auf, suchten dabei das Gespräch mit Passanten zu einem drängenden sozialen Anliegen. Die Wohnungsnot hat auch Remscheid erreicht, der Bestand deckt die Nachfrage nicht mehr. „Seit der Corona-Zeit haben wir keine bezahlbare Wohnung mehr für unsere Kunden gefunden“, schlägt Ute Schlichting, Leiterin der Wohnungsnotfall- und Eingliederungshilfen bei der Caritas Alarm. In Remscheid spiegelt sich der generelle Mangel, denn in Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen.

+ Zum Jubiläum „50 Jahre Caritas in Remscheid“ räumten Obdachlose mit Caritas-Mitarbeitern in einer symbolischen Aktion ihr Wohnzimmer auf, den öffentlichen Raum. Zu Beginn der Aktion trafen sich OB Burkhard Mast-Weisz (3. v. l.) sowie Ute Schlichting (6. v. l.) und Markus Hoymann (r.) von der Caritas vor dem Rathaus. © Doro Siewert

Zu Beginn der Aktion, die morgens vor dem Rathaus startete, wies Sozialdezernent Thomas Neuhaus daraufhin, dass das Problem bei der Stadt erkannt sei. „Remscheid war mal eine Stadt mit schrumpfender Einwohnerzahl und es gab lange genug Wohnraum. Der Markt funktionierte.“ Mit Hilfe der Gewag hätten 40 Wohnungen für Wohnungslose eingerichtet werden können. Die aber reichen jetzt nicht mehr aus.

„Es gibt bei uns keine offene Obdachlosigkeit, wir können sie aber für die Zukunft nicht mehr ausschließen“, deutete Neuhaus an, dass explodierende Mieten und die Notlage auf dem sozialen Wohnungsmarkt neue Strategien erfordern. Ein erstes Gespräch mit der Caritas hat es gegeben. Beide Seiten denken an ein Neubauprojekt, dass trotz der massiven Baukostensteigerungen über noch nicht näher definierte Fördermodelle finanziert werden soll. Caritas-Vorstand Markus Hoymann setzt dabei auf „mittelfristige Lösungen“.

Während die Stadt vorsichtig Veränderungen anstoßen will, sieht Ute Schlichting sofortigen Bedarf. 372.000 Obdachlose waren laut Statistischem Bundesamt am 31. Januar 2023 in Unterkünften untergebracht. Auch Remscheid sei keine Insel der Glückseligkeit, sagt Schlichting.

Zustände wie in Metropolen wie Köln, wo Menschen Platte machen draußen auf dem Asphalt, gäbe es zwar nicht, aber auch hier ist von einer Dunkelziffer auszugehen. „Ich kenne zwei Menschen, die draußen im Wald schlafen. Die wollen dort ihre Ruhe haben“, nennt die Notfallhelferin ein Beispiel. Es gäbe in Remscheid „verdeckte Wohnungslosigkeit“. Schlichting nennt diese Leute Couchsurfer: „Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, bei Freunden unterkommen, solange, bis es knallt, dann beim nächsten Kumpel unterschlüpfen.“ Die Caritas hat eine feine Antenne für die Entwicklungen. 2022 sprachen in der Fachberatung für Wohnungsnotfälle in der Grunerstraße 314 Personen vor – 231 Männer, 83 Frauen. „Davon waren lediglich 16 über die Stadt Remscheid untergebracht und flossen damit in die Obdachlosenstatistik ein“, erklärt Schlichting die bisweilen abweichenden Sichtweisen von Stadt und Caritas.

Die Caritas ist deshalb dicht am Thema, weil sie für Wohnungslose in ihrer täglichen Beratung in der Schüttendelle vormittags die Erreichbarkeitsadresse ist, Post dahin zugestellt wird. Die Hilfsorganisation, dessen Remscheider Ortsverband dieses Jahr 50. Bestehen feiert, unterstützt auf mehreren Ebenen.

Neben der Poststelle, die von bis zu 50 Personen aufgesucht wird, werden Notübernachtungen vorgehalten, die im Schnitt ein halbes Dutzend pro Woche nutzen. Es gibt zudem das Obdachlosen-Café in der Schüttendelle 40a, das als Treffpunkt Frühstück und Duschmöglichkeit anbietet, einmal die Woche auch ein frisch gekochtes Mittagessen und von 20 bis 25 Bedürftigen besucht wird. Außerdem wird ambulant betreutes Wohnen für rund 45 Leute angeboten.

Ohne privaten Rückzugsort sind Obdachlose auf öffentlichen Raum angewiesen. „Für sie ist er nicht nur Freizeit- und Sozialraum, sondern Schlaf- und Arbeitsplatz“, erklärt Ute Schlichting. Oft mit verheerenden Folgen. Aus ihrer Praxis weiß sie: „Wer auf der Straße lebt, ist Gewalt ausgesetzt oder wurde, wenn er morgens aufwacht, vollgepinkelt.“ Was sind das für Menschen, die so etwas machen?, schüttelt Ute Schlichting angewidert den Kopf. Für sie gibt es nur eine Lösung: „Wir müssen endlich in den sozialen Wohnungsbau investieren.“

Paktmittel: Caritas hilft Bedürftigen

Eine Million Euro hat Remscheid einmalig über den Stärkungspakt NRW erhalten. Auch die Caritas profitiert. 44.200 Euro erhält sie unter anderem, um bis Jahresende einmal monatlich Lebensmittelgutscheine für Menschen in Not auszugeben. Deren Wert beginnt bei 20 Euro, kann in Supermärkten eingelöst werden. Die Ausgabe wird hauptsächlich über die Caritas-Geschäftsstelle in der Blumenstraße 9 abgewickelt. Vorstand Markus Hoymann spricht von einem niederschwelligen Angebot, bei dem Sozialarbeiter die Bedürftigkeit ohne viel Bürokratie wohlwollend prüfen.