In der Vömix-Siedlung gibt es seit Samstag kein Fernsehen

Vodafone meldet Störung in 41 Haushalten.

Von Andreas Weber

Remscheid. Hildburg Friedrichs lebt seit 52 Jahren in der Vömix-Siedlung. Seit über drei Tagen wird die Seniorin nicht mehr mit TV-Bildern versorgt. „Das habe ich noch nie erlebt.“ Es geht ihr wie allen Parteien in der Eigentümergemeinschaft, die sich über die Magdeburger-, Leipziger- und Stettiner Straße zieht: Am Samstagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr trat die Störung auf. Seither sind die Bildschirme schwarz.

„Kein Signal“ ist bei Friedrichs zu lesen. Die Hotline des Unity-Media-Nachfolgers Vodafone zu erreichen, gestaltete sich schwierig. Die Leitungen waren überlastet. Wer durchkam, vernahm, dass es sich um eine „großflächige Störung“ handele, „man mit Hochdruck dran“ sei.

Seit über drei Tagen keine bewegten Bilder mehr schauen zu können, nervt. Und: „Es ist unbefriedigend, keine Antwort zu erhalten, was passiert ist“, kritisiert Friedrichs die mangelnde Kommunikation. Die Erklärung lieferte Vodafone dem RGA. Pressesprecher Volker Petendorf spricht von einer „lokalen Störung in einem sehr kleinen Teil des Kabelnetzes von Remscheid“. Bei 41 Kunden in dem besagten Straßenbereich seien TV, Internet und Festnetz-Telefonie nicht verfügbar. „Die Ursache ist ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 41 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind.“

Ein defektes Bauteil an einem örtlichen Verstärkerpunkt müsse ersetzt werden. Die Reparatur sei in Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, weil zwingend Tiefbau erforderlich ist. Unser örtlicher Dienstleister bereitet die Reparatur sehr intensiv vor. Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort. Volker Petendorf erklärt: „Aktuell wird das Reparaturkonzept erstellt - unter Beachtung aller sicherheitsrelevanten Aspekte, da das Hauptkabel stromführend ist. Im letzten Schritt werden die finalen Arbeiten vor Ort durchgeführt und zügig vollendet.“