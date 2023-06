Improvisationstheater Springmaus: Ein Sommer-Spezial mit viel Gelächter

Wenn die Springmäuse in die Klosterkirche kommen, bringen sie jedes Mal ein neues Programm mit.

Seit mehr als 20 Jahren treten die Schauspieler in Remscheid auf - jedes Mal mit einem neuen Programm, jedes Mal mit Erfolg.

Von Elisabeth Erbe

Remscheid. Wenn sie von der Bühne kommen, wird das Publikum nervös. Das Springmaus Improvisationstheater besucht seit mehr als 20 Jahren die Klosterkirche und bringen jedes Mal ein neues Programm mit. Mit „Bääm! Das Sommer Special“ ging es diesmal rund um den Urlaub. Und schon in den ersten Minuten wurde aus dem Publikum eine Möwen-Delfin-Fraktion mit Tiergekreische. „Das war zum Aufwärmen“, erklärte Norbert Frieling.

Das Konzept ist einfach. Die Springmäuse brauchen Wörter, Genres oder Namen aus dem Publikum. Aus den Zurufen wird dann ein Sketch, ein Lied oder ein Musical. So ging es mit einem Urlaublied los mit „Hape Kerkeling“, „Endlich mal Ruhe“ und „Verkehrsgünstig gelegen“. Das Lied veränderte sich inhaltlich, bis es am Ende „Mit Hape ist der Verkehr günstig“ hieß.

Lukas Frings begleitete die Springmäuse am Klavier und setzte gezielte Höhepunkte in das Geschehen. Danach entstand spontan eine Urlaubsromanze. Die große Urlaubszene von A bis Z sorgte für großartige Unterhaltung. Als Norbert Frieling von der Bühne ging und sich umschaute, wurde es einigen mulmig. Er fischte sich Natalie und Ingo heraus, die beim Puppentheater für Gelächter sorgten. Die Springmäuse Ronny Miersch und Christina Stephan verwandelten sich in unbewegliche Figuren, die dann von den Gästen bewegt werden mussten. Köstlicher Klamauk.

Noch zwei Mal „Weltklassik“ vor der Sommerpause

Beim „Genre Achterbahn“ wurde eine Urlaubstradition gesucht. „Matjes in Holland essen“, rief eine Besucherin. Gesagt, getan. Die Springmäuse ließen eine Romanze, eine Tragödie und einen Erotikfilm entstehen, das sorgte für laute Lacher.

Vor der Sommerpause steht zwei Mal „Weltklassik am Klavier“ auf dem Programm. Am Sonntag, 18. Juni, gastiert der Pianist Lal Karaalioglu mit dem Thema „Wieder entdeckt – der weibliche Beethoven“. Am 23. Juli kommt Sarah (Seul A) Jeon mit „Eskalation der Gefühlswelt – Melancholie, Heiterkeit und Humor!“ (Brahms, Beethoven Mendelssohn-Bartholdy und Schumann).