Immer mehr Fahrschüler in Remscheid fallen durch

Sowohl theoretische als auch praktische Fahrprüfungen enden häufiger ohne Erfolg.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. „Bitte fahren Sie bei der nächsten Möglichkeit rechts ran, leider kann ich Ihnen die Fahrerlaubnis nicht aushändigen.“ Dieser Satz ist so oder so ähnlich heute nach einer praktischen Fahrprüfung bei Weitem kein Einzelfall mehr. Der heiß herbeigesehnte „Lappen“ muss dann noch warten. Oftmals sogar mehrere Monate, bis der Tüv den Fahrschülern erneute Termine anbieten kann. Im Jahr 2021 fielen deutschlandweit 29,7 % mindestens ein Mal durch die praktische Prüfung – fast vier Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Noch gravierender ist der Anstieg bei den nicht bestandenen Theorieprüfungen. Hier stieg der Wert von 2012 bis 2021 von 28,9 % auf 36,7 % – eine Zunahme von fast acht Prozentpunkten.

Für Fahrlehrer Klaus Nosbüsch von der Fahrschule Schuirmann in Remscheid sind die Gründe für ein Nicht-Bestehen vielschichtig. Bei der Theorieprüfung werde der Lernaufwand oft unterschätzt. „Es ist wichtig, dass man sich den Lernaufgaben mit voller Konzentration widmet, sonst geht es meistens schief“, sagt Nosbüsch. Stimmt aber der Zeitaufwand beim Lernen, würde sich auch die Bestehensquote deutlich verbessern, so der Fahrlehrer.

Die praktische Prüfung hingegen scheitere an den verschiedensten Gründen. Die Intelligenz der Fahrschüler sei aber keiner davon: „Zu dumm sind die Fahrschüler keineswegs. Der zunehmende Verkehr auf den Straßen und die Länge der Prüfungen machen die Prüfungen immer herausfordernder“, sagt Klaus Nosbüsch. Eine Fahrprüfung dauert heute nicht mehr 45, sondern 55 Minuten. Dies fordere die Konzentration natürlich noch mehr heraus. Ein weiterer Grund könne zudem in der mangelnden Verkehrsbeobachtung im Kindesalter liegen: „Der Blick auf das Tablet oder das Smartphone ist da natürlich häufig ein Ersatz, der zulasten der Beobachtung der Straßen geht“, meint Nosbüsch.

Hinzu kämen Sprachbarrieren, die nicht immer überbrückt werden können. Besonders bei einer gewünschten Umschreibung ausländischer Führerscheine käme dies häufig zum Tragen: „Fragt der Prüfer zum Beispiel nach dem Einschalten der Nebelschlussleuchte, kann das schon mal zu Verständigungsproblemen führen“, sagt er weiter. Als Fahrschule versuche man hier natürlich bestmöglich vorzubeugen, was allerdings in Gänze unmöglich sei, so Nosbüsch.

Auch die Fehler, die zum Nicht-Bestehen führen, seien wohl kaum an einer Hand abzuzählen. „Besonders häufig sind es Vorfahrtsdelikte oder der zu geringe Abstand zu parkenden Autos oder Fußgängern. Dies wird allerdings durch eine Vielzahl von kleineren Fehlern ergänzt“, sagt der Fahrlehrer.

Den genannten Punkten kann auch Lisa Janzik von „Lisa’s Fahrschule im Südbezirk nur beipflichten: „Die Anforderungen sind in jedem Fall gestiegen, im Vergleich zu früher“, sagt sie. Auch die intensive pädagogische Ausbildung der Fahrlehrer heutzutage sei deshalb kein Garantiefaktor, um den Fahrschülern die Nervosität komplett zu nehmen. In den meisten Fällen gelänge dies aber trotzdem ganz gut.

Ein Manko, das beide Fahrschulen geschlossen anführen, ist die mittlerweile lange Wartezeit für Prüfungen beim Tüv. „Teilweise dauert es drei bis vier Monate, bis die Fahrschüler zur Prüfung antreten können. Dieser Zustand ist natürlich nicht haltbar“, sagt Janzik. Hier engagiere sich der Fahrlehrerverband in großem Maße, um verstärkt auf den Tüv einzuwirken, die Wartezeiten zu verkürzen, betonen die Fahrschulen.

Führerschein Klasse B

Der Führerschein der Klasse B berechtigt zum Führen eines Kraftfahrzeuges mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3500 Kilogramm. Zudem darf ein Anhänger mit einem Gewicht von maximal 750 Kilogramm mitgeführt werden. Nicht eingeschlossen in der Klasse B sind etwa Motorräder, welche der Klasse A angehören und für die eine eigene Prüfung abgelegt werden muss. Für die Fahrprüfung muss ein Mindestalter von 18 Jahren erreicht sein. Eine Ausnahme bildet das begleitete Fahren ab 17 Jahren.

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Allzeit gute Fahrt

Die Statistik wirkt erschreckend. Von 2012 bis 2021 hat sich die Zahl der Prüflinge, welche die praktische Fahrprüfung nicht beim ersten mal schaffen, um vier Prozent erhöht. Bei der theoretischen Fahrprüfung liegt die Zahl gar bei acht Prozent. Ein Grund, den Fahrschülern mangelnde Intelligenz zu unterstellen? Mitnichten.

Wer den Straßenverkehr heute beobachtet und meint, die Prüfungen mit links zu schaffen, der werfe den ersten Stein. Die Fahrprüfungen haben sich verändert, sind herausfordernder geworden. Dafür spricht nicht zuletzt eine Mindestdauer von 55 statt 45 Minuten für die praktische Prüfung.

Eine Wartezeit von drei bis vier Monaten beim Tüv, um überhaupt einen Prüftermin zu bekommen, steigert die Nervosität zudem ungemein. Und kostet weitere Fahrstunden, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Eine Verbesserung ist hier nicht nur wünschenswert, sondern unbedingt notwendig.