Iman (17): „Wir kämpfen gegen Alltagsrassismus“

Schülerin mit marokkanischen Wurzeln setzt sich gemeinsam mit den Jusos für mehr Respekt und Toleranz ein.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Jeder mit ausländischen Wurzeln hat schon einmal Rassismus in Deutschland erlebt. Der festen Überzeugung ist die 17-jährige Iman Boumlal. „Wir haben es mit Alltagsrassismus zu tun“, sagt die Schülerin der EMMA. „Er verbirgt sich meist in Sätzen, die auf den ersten Blick positiv aussehen – es aber gar nicht sind“, sagt die Muslima, die Antidiskriminierungsbeauftragte im Vorstand der Jusos, der Jugendorganisation der SPD Remscheid, ist. Zum Beispiel „Du bist so schlau, weil du Asiate bist.“ Oder „Kanacke“ für Türken oder „das N-Wort“ bei afrikanischstämmigen Menschen. Das gehe gar nicht, sagt Iman, die in Remscheid geboren wurde, aber ihre Wurzeln in Marokko hat. „Es fängt oft nur mit Bemerkungen an – endet aber auch schnell in rassistischer Gewalt“, sagt Iman. „In vielen Fällen sind die Opfer dadurch sogar gestorben. Und das darf heute einfach nicht mehr sein“, findet die Hastenerin. Fälle wie Hanau hätten ihr gezeigt: „Wir dürfen jetzt nicht wegschauen.“

Sie setzt sich bei den Jusos für alle anderen Jugendlichen und jungen Leute ein, die in Remscheid bereits Opfer von Rassismus geworden sind – und will offen darüber sprechen. Nicht umsonst beteilige sich die breit aufgestellte Jugendorganisation gleich mit elf Veranstaltungen an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Remscheid. „Es ist wichtig, diese zwei Wochen und einen Rahmen zu haben, mit anderen Kulturen und Religionen in Kontakt zu kommen“, sagt die 17-Jährige, die nach dem Abi Jura studieren will. „Aber die ,Wochen gegen Rassismus‘ sind nicht dazu da, sich 2 Wochen mit dem Thema zu beschäftigen und 50 Wochen lang nicht.“

Deshalb setzten die Jusos auf Nachhaltigkeit – sie werden sich weiterhin in der Stadt gegen Rassismus und Diskriminierung und für mehr Toleranz und Offenheit einsetzen. Denn in Remscheid lebten schließlich 120 Nationen zusammen. „Gerade in unserer Stadt ist es daher wichtig, dass unser gesellschaftliches Miteinander funktioniert.“

Alltagsdiskriminierung: Ist Rassismus ein Generationenproblem?

„Alle gesellschaftlichen Probleme, so auch Rassismus, sind kein Jugendproblem und kein Seniorenproblem, sondern ein Problem in den Köpfen der Menschen.“ Studien belegten, dass wir alle rassistisch sozialisiert seien. „Ich glaube, wir alle tragen Rassismus in uns – ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der Vorurteile und Co. ein Stück weit mitgegeben werden. Aber es geht eben darum, wie wir mit dem eigenen Rassismus umgehen.“ Dass man es eben nicht zu Äußerungen und Taten werden lässt, dass man sich dagegen stemmt. Informationen liefert, aufklärt, über Tabus redet. „Und man sich eben nicht die Denkweise diktieren lässt“, spielt sie auch auf extreme politische Tendenzen an.

Oft komme der Rassismus unterschwellig daher, erzählt sie: Die Schülerin mit Kopftuch wird ausgegrenzt, ein Junge mit einem ausländisch klingenden Namen erhält den Praktikumsplatz nicht, obwohl er vielleicht gute Noten hat. „Wir haben es hier mit Alltagsrassismus zu tun“, stellt die 17-Jährige fest, die weiter politisch aktiv sein will. Es beginne im Kopf – und ende in Strukturen oder schlimmstenfalls in rassistischer Gewalt. „Es ist uns deshalb so wichtig, weil Rassismus und Ausgrenzung so viele Remscheider Jugendliche betrifft – im Alltag, in Social Media.“ Wer die Jusos unterstützen will bei ihrem „Herzensthema“, wie es Iman nennt, sei herzlich willkommen: Je mehr ihre Stimme erhöben, desto besser.

Weitere Termine der Aktionswochen

Heute/8.April: Infostand gegen Rassismus der Jusos samt Kaffee und Kakao auf der oberen Alleestraße am Brunnen: 11 bis 13 Uhr.

Montag, 27. März: Interreligiöser Dialog von Remscheid Tolerant im Bürgerhaus Süd, 19 Uhr.

Mittwoch, 29. März: Kunstaktion „Klausen ist bunt!“ als Zeichen gegen Rassismus: 17 Uhr, Jugendzentrum Klausen. Um 19 Uhr wird der Film „Route4“ gezeigt. Und: „Achtsam statt neunmalklug – damit Ausgrenzung im Sport(verein) keine Chance hat!“, Seminar beim Sportbund, Jan-Wellem-Straße 29, 18 bis 21 Uhr.

Donnerstag, 30. März: Flash-Mob „Gegen Ausgrenzung – Für Vielfalt“ der Jusos. Mit Plakaten und bunten Fahnen soll ab ca. 16 Uhr der Straßenrand rund um den Willy-Brandt-Platz gesäumt werden. Bereits am Dienstag, 28. März, 18 Uhr, bieten die Jusos einen Plakatworkshop an. Und: Workshop „Rassismus erkennen und kritisch denken lernen!“ der Linken mit Nadine-Fleur Bailac-Cyrus, 18 Uhr, Neuer Lindenhof. Anmeldung: nadine.fleur@web.de

Freitag, 31. März: „Wir sind doch hier nicht bei den Hottentotten!“ – Vortrag und Diskussion mit Arzu Toker zu Rassismus in der Zentralbibliothek, 19 Uhr. Und: Besuch der Ditib Moschee, Stachelhauser Straße 37, Uhrzeit folgt.

Samstag, 1. April: „RSLOVE-Pokal – Kicken gegen Rassismus“ der Jusos und des 1. FC Klausen in der Halle Lüttringhausen, Klausener Straße 50. Ab 9.30 Uhr wird mit einem F-Jugend-Turnier gestartet, um 14 Uhr starten die Hobbymannschaften. Kein Startgeld. Einnahmen aus Speis und Trank werden gespendet. Anmeldung: info@fc-klausen.de

Alle Termine und Infos: www.remscheid-tolerant.de