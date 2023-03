Im Stadtpark entsteht ein Platz der Kinderrechte

Mit attraktiven und interaktiven Elementen soll informiert werden.

Von Andreas Weber

Remscheid. Remscheid wird im Stadtpark rund um den Spielplatz einen Platz der Kinderrechte erhalten. Nach einer ersten Sitzung einer 19-köpfigen Arbeitsgruppe segnete der Jugendhilfeausschuss das Vorhaben einstimmig ab. Informative, interaktive und attraktive Elemente sollen Eltern und deren Nachwuchs darauf hinweisen, dass Kinder Rechte besitzen. „Es muss mehr als ein Hinweisschild sein. Wir wollen keine postalische Anschrift haben“, fordert Karl-Richard Ponsar, Vorsitzender des hiesigen Kinderschutzbundes. Dieses ist tatsächlich vorhanden.

Am Weltkindertag 2019 hängte der Ortsverband ein entsprechendes Banner am Theodor-Heuss-Platz auf. Er folgte einer Idee aus Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz, wo ein solcher Platz der Kinderrechte 2017 bundesweit erstmals eingerichtet worden war. In Remscheid trug die CDU das Thema in die politischen Gremien.

Die Aktion geschieht nun zu einem Zeitpunkt, an dem sich in Deutschland die Aufmerksamkeit stark auf Kinderrechte richtet. „Da rollt eine Welle. Diverse Ortsverbände kündigen an, einen Platz der Kinderrechte einzurichten“, beobachtet Ponsar.

Der Arbeitsgruppe, die unter anderem mit Vertretern aus dem Jugendrat, Stadtschülervertretung, Jugendamt, Kinderschutzbund und Jugendhilfeausschuss besetzt war, ist wichtig, dass ein Konzept auf den Weg gebracht wird, das alle Altersgruppen anspricht und an mehreren Stationen Informationen lebendig rübergebracht werden. Karl-Richard Ponsar denkt zum Beispiel an Piktogramme, QR-Codes oder Stelen.

Eine schrittweise Erweiterung soll möglich sein. Auf keinen Fall, einigte sich die Arbeitsgruppe, wird nur ein Schild in den Boden gerammt. Flankierend soll der Stadtpark durch eine höhere Busfrequenz besser erreichbar und sollen die Toiletten dort zugänglich sein.

Einbezogen werden könnten das benachbarte Schwimmbad und der Sportplatz. „Auch in anderen Stadtteilen wären in einem zweiten Schritt Plätze der Kinderrechte wichtig“, findet Ponsar. Der Finanzbedarf wird auf der Grundlage des Konzeptes ermittelt. Die Mittel sollen aus dem Stadthaushalt fließen.