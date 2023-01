Sprachcafé: Angebot des Ukraine-Zentrums wird gut angenommen

Jeden Sonntag gibt es im Ukraine-Zentrum in Hackenberg nur eine Vorgabe: „Die einzige Regel hier lautet, dass alle deutsch sprechen sollen“, sagt Andreas Bunge von der Diakonie in Lennep.

Von Lena Spataro

Remscheid. Wöchentlich von 15 bis 17 Uhr finden sich Remscheider und geflüchtete Ukrainer im Sprachcafé des Ukraine-Zentrums in der Max-von-Laue Straße in Lennep ein. Bei Kaffee, Tee und Kuchen werden Gemeinschaftsspiele gespielt und manchmal auch zusammen Musik gemacht.

Das Angebot trägt dazu bei, die Integration der Ukrainer voranzutreiben und bietet einen Ort, an dem Remscheider und Ukrainer zusammenfinden. „Manchmal wird das Angebot super angenommen, da ist das Sprachcafé voll und manchmal eben nicht“, fasst Bunge zusammen. Beim letzten Termin im Januar warteten rund zwanzig Ukrainerinnen und Ukrainer vergeblich auf ihre neuen Nachbarn. „Das macht aber nichts“, sagt Andreas Bunge. „Solche festen Termine geben den Geflüchteten eine Struktur, deswegen werden wir sie weiterhin anbieten und beim nächsten Mal ist das Haus wieder voll“, sagt er zuversichtlich.

Neben dem Diakonie-Mitarbeiter helfen auch einige Ukrainerinnen bei der Planung und Umsetzung solcher Aktionen im Ukraine-Zentrum. Eine von ihnen ist Maryna Tkachuk. „Wir verstehen, dass nicht jeder am Wochenende Zeit hat, zu uns zu kommen, aber wir freuen uns über jeden Besucher“, sagt Tkachuk, die gebürtig aus der Ukraine stammt.

„Wir freuen uns über jeden Besucher.“

Tkachuk lebt seit zehn Monaten in Deutschland. Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind jedoch wesentlich besser als die der meisten anderen Geflüchteten. Deswegen hat sie eine zentrale Rolle im Ukraine-Zentrum übernommen. Für viele Erwachsene und Kinder ist sie die erste Ansprechperson. Ihnen zu helfen, ist ihr eine Herzensangelegenheit: „Wir sind hier wie eine große Familie. Da hilft man sich gegenseitig.“

Maryna Tkachuk hatte das Glück, mit ihrem Mann gemeinsam fliehen zu können. Die Ehemänner vieler anderer geflüchteten Frauen befinden sich aber bis heute in der Ukraine. Der Trennungsschmerz und die tägliche Angst um ihre Familien in der Heimat seien da groß. Deswegen wird für Frauen eine wöchentliche Therapiestunde angeboten, in der sie über ihre Probleme und Ängste sprechen können.

„Einige haben durch den Krieg ein Trauma erlitten. Manche bekommen im Nachhinein Depressionen, wenn sie zum Beispiel nicht arbeiten gehen dürfen oder sich alleine fühlen“, sagt Diplom-Sozialarbeiter, Andreas Bunge. Um dem entgegenzuwirken und eine Anlaufstelle für Ukrainer zu schaffen, wurde das Ukraine-Zentrum im April letzten Jahres ins Leben gerufen. „Ohne die Ukrainer würde das gar nicht funktionieren. Die Zusammenarbeit ist der Schlüssel“, betont er.

Das Zentrum zählt pro Woche 300 Besucher. Damit erreichen sie circa 40 Prozent der Geflüchteten in Remscheid. „Das Konzept geht voll auf“, meint Bunge. In Zukunft sollen noch Therapiemöglichkeiten für die männlichen Geflüchteten geschaffen werden.

Ukraine-Zentrum

Angeboten werden täglich Kurse für Ukrainer. Von Fußball über Tanzstunden bis hin zu Sprachkursen oder Infoabenden lassen sich viele kostenlose Aktivitäten für die Geflüchteten finden. Das Sprachcafé ist dagegen offen für alle.