Welche Kreuzung suchen wir hier?

Unser Rätselfoto der Vorwoche zeigte die Viktoriastraße. Was suchen wir in dieser Woche?

Sie ist bis heute eine der meistbefahrenen Straße, sieht inzwischen aber schon etwas anders aus: Können Sie erkennen, welche Straße und vor allem welche Kreuzung unser Rätselbild diesmal zeigt? Dann schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit einer persönlichen Anekdote, bis 15. Juni an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de.

Im Sommer hörte man auf der Viktoriastraße den Organisten

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die erste Einsendung zu unserem Rätselfoto der vergangenen Woche, sie kam von Hella Niedersteberg. Noch am Wochenende der Veröffentlichung schrieb sie uns die richtige Antwort: Das Bild zeigt die Viktoriastraße. Kein Wunder allerdings, dass sie das so schnell konnte, war sie in der Gegen doch lange zuhause: „Dort hat unsere Familie fast 30 Jahre gelebt, von 1974 bis 2002“, schreibt sie uns. Rechts am Bildrand erkenne man das Haus mit der Nummer 12, in dem sie einst gewohnt hatte. „Dort hatte auch mein Vater sein Anwaltsbüro, nebenan in der anderen Hälfte der Nr. 14 war damals das Schneideratelier von Herrn Gawlitza.“ Ebenfalls zur Nachbarschaft habe ein Architekt gehört - und der damalige Organist der Lutherkirche: „Im Sommer bei geöffneten Fenstern konnte man ihn immer spielen hören.“

Nur wenige Stunden später erreichte uns die Mail von Peter Krämer, der die Viktoriastraße ebenfalls noch gut in Erinnerung hat, wie er schreibt, aber offensichtlich etwas anders. Obwohl die Gegend sein „Revier“ gewesen sei, könne er wenig Spannendes darüber berichten: „Da war halt nichts los.“ Dafür habe es in der Nähe die Metzgerei Huckenbeck, die Bäckerei Dick und vor allem den Kiosk von Frau Kraft gegeben.

+ Unser Rätselfoto der Vorwoche zeugte die Viktoriastraße im Bezirk Alt-Remscheid. © Roland Keusch

Auf die Namensgeberin der Straße geht unter anderem Helmut Schucht ein. Benannt sei die nach Kaiserin Viktoria, Gemahlin Kaiser Friedrichs, schreibt er uns, genau wie auch Heinz-Jürgen Schmitz. Tatsächlich gibt es Quellen, die diese Annahme stützen, bestätigt ist sie aber nicht, wie das Remscheider Stadtarchiv sagt. Victoria, als gebürtige Britin mit „c“ geschrieben, war die älteste Tochter der der englischen Königin Victoria und heiratete am 25. Januar 1858 Friedrich. Als die Viktoriastraße 1892 ihren Namen bekam, war Friedrich aber schon Jahre tot und Victoria nicht mehr Kaiserin, das Verhältnis zu ihrem Sohn Wilhelm II. galt als schwierig. Eher unwahrscheinlich, dass man da noch eine Straße nach ihr benannt hat.

+ Auch wenn dort heute mehr Autos parken, ist die Straße nördlich der Königstraße noch gut zu erkennen. © Roland Keusch

Schmitz weiß aber auch noch etwas über die Gebäude auf dem Bild zu berichten: „Auffällig in dieser Straße sind die unterschiedlichen Baustile von Günderzeit bis zur Neuzeit“, schreibt er – und erwähnt besonders die Villa am Ende der Straße: „An dem wunderbaren zweigeschossigen Bauwerk aus der Gründerzeit an der Martin-Luther-Straße 34 sticht die üppige Fassadengestaltung hervor. Es finden sich Formen der Renaissance und des Neo-Barock angereichert mit zeittypischen Jugendstilornamenten.“

Die richtige Lösung wussten auch Oliver Hollweg, Jörg Wagner und Dieter Prill.

