Tradition

+ © Roland Keusch Auch die Herrnhuter Sterne leuchten wieder. © Roland Keusch

Er wird dieses Jahr etwas kleiner sein, der Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen.

Remscheid. Doch auch so soll es adventlich werden rund um den Ludwig-Steil-Platz, versprechen die Organisatoren vom Heimatbund. Geöffnet ist er heute in der Zeit von 14 bis 22 Uhr. Zudem wird die Weihnachtsbeleuchtung erstmals in diesem Jahr eingeschaltet. -lho-