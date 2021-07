Christoph Maria Herbst sorgt für Lacher

„Kall’ nit – talk“

Schauspieler Christoph Maria Herbst, Naturschützerin Anette Wolff und der Remscheider Notar Andreas Schmitz-Vornmoor wussten fesselnd zu erzählen.

Moderator Horst Kläuser hat es am Freitagabend bei „Kall‘nit – talk“ wieder einmal geschafft, drei Gäste auf sein grünes Sofa im Teo Otto Theater zu lotsen, die spannende Geschichten erzählen konnten. „Dieses Sofa hat so etwas von Loriot. Und es ist mittelhässlich“, bemerkte Stargast Christoph Maria Herbst schon, als er noch nicht ganz drauf saß. „Das ist mein Eigenes“, konterte Kläuser. „Dann streiche ich das mittel“, frotzelte der Schauspieler und hatte gleich die Lacher auf seiner Seite.

„Du könntest doch längst Ackermann sein“, spielte Kläuser auf die Banklehre des Schauspielers und Hörbuchsprecher an. „Das habe ich auf sanften Druck meiner Eltern gemacht. Der Deal war, erst was Vernünftiges lernen und dann machen, worauf ich Bock habe“, erzählte Herbst, der einstmals das Theater in Cronenberg (TiC) mitbegründet hat. Früh habe er mit der Schauspielerei angefangen: „Ich bin katholisch und habe die Heilige Messe nachgespielt. Als kleiner Christoph habe ich Oblaten an die Familie verteilt und gesagt, das ist der Leib Christi“, erzählt er.

„Warst du da schon in der Lehre?“, fragte Kläuser scheinheilig. Was ihm ein Entrüstetes: „Horst, konzentrier‘ dich“, einbrachte. Die Nähe zwischen Bank und Schauspielerei konnte Herbst leicht erklären: „In der Bank habe ich die hohe Kunst der Verarsche gelernt. Das ging mir massiv gegen den Strich. Deshalb habe ich der Bank gerne den Rücken gekehrt.“ Bekannt wurde Herbst durch die Paraderolle „Stromberg“. „Da war ich nicht nur das Abziehbild eines bürokratischen Arschlochs, da war auch alles irgendwie politisch.“ Freunde hätten ihm gesagt, sie würden die Serie gerne gucken, aber sie könnten es nicht. „Weil sie es täglich im Büro so erleben.“

Remscheider Notar hat Buch über Bürgerpflichten geschrieben

Auch als Hörbuchsprecher ist der Wuppertaler populär geworden. In seinem bekanntesten Hörbuch „Er ist wieder da“, in dem Hitler 2011 mitten in Berlin aufwacht und für einen Imitator gehalten wird, sprach er exakt wie Hitler. Perfide und genial sei die Arbeit daran gewesen. „Das krabbelt einem über die Bettdecke. Ich habe abends länger geduscht“, erinnert er sich. Jetzt mache ihn traurig, dass am Rande Europas eine Diktatur hochgezogen würde, sagte Herbst.

Politisch wurde es auch, als der Remscheider Notar Andreas Schmitz-Vornmoor über sein Buch „Bürger sein“ sprach, das im Juli erscheinen wird. „Das letzte Jahr habe ich als furchtbar empfunden mit Trump, Pegida, der AfD. Da kam der Impuls, du musst mal sagen, wofür du bist.“ Es gehe um „unsere Stadt, unser Land, unser Europa - da sollten alle anpacken“, wo es nötig sei und die Gemeinschaft im Blick haben. „Schulen könnten Patenschaften über Seniorenheime übernehmen, Schulaufführungen auch dort zeigen“, kann sich der Notar vorstellen.

Ein grauer Wolf aus Pappmasché stand auf der Bühne, als Anette Wolff, Pressesprecherin der Naturschutzinitiative, auf dem Sofa Platz nahm. 150 Jahre sei der Wolf weggeblieben, „weil wir ihn ausgerottet haben“. Die meisten Wölfe würde es inzwischen in Brandenburg geben, aber auch in Niedersachsen hätten sich bereits elf Rudel angesiedelt. Theoretisch könnte das auch im Bergischen Land sein. „Es gibt genug Wild für Wölfe und Menschen. Und Weidetiere können gut geschützt werden durch Elektrozäune und Hütehunde“, unterstrich sie.