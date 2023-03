Ihr Erfolgsrezept ist „Live-Shopping“

Cindy und Kevin Styra in ihrem Geschäft „Styra’s Wonderland“ in Lennep.

Cindy und Kevin Styra aus Dhünn haben in Lennep das Geschäft „Styra’s Wonderland“ eröffnet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Manchmal geht es nicht den üblichen Weg. Während allerorten in den Innenstädten darüber geklagt wird, dass der stationäre Einzelhandel es immer schwerer hat, weil die Menschen auf den Online-Handel ausweichen, haben Cindy und Kevin Styra aus Dhünn es gewagt, Anfang 2023 ein stationäres Geschäft zu eröffnen. Allerdings nicht in Dhünn, sondern in Lennep.

Das Ehepaar, das 2018 nach Dhünn gezogen ist, hat sich damals auch selbstständig gemacht. „Eigentlich war es die Idee meiner Frau, ein Kleinunternehmen zu gründen – zunächst, um gebrauchte Kinderkleidung zu verkaufen“, sagt der 31-Jährige, der in Wermelskirchen aufgewachsen ist. Daraus hat sich dann ein sogenanntes Live-Shopping-Unternehmen entwickelt – das praktisch nur im Internet stattfindet. „Wir haben damit in unserem damaligen Wohnzimmer angefangen und sind jeden Sonntag auf Facebook mit einer Live-Show zu sehen“, erklärt die 28-Jährige.

Daran erinnert heute Am Stadion 1 – dort war vor über zwölf Jahren ein Plus-Discounter, an den sich viele Lenneper noch erinnern dürften – nicht mehr viel. „Wir sind auch bereits viermal umgezogen, weil die Räumlichkeiten immer wieder zu klein wurden“, weiß Kevin Styra. Seine Frau ergänzt: „Als Erstes haben wir eine 80-Quadratmeter-Ferienwohnung angemietet, dann sind wir auf 300 Quadratmeter gegangen – und jetzt sind wir in unserem neuen Geschäft auf rund 1000 Quadratmetern angekommen.“

Mitte Januar hat das Ehepaar die Eröffnung von „Styra’s Wonderland“ feiern können. Das Live-Shopping auf Facebook ist aber nach wie vor wesentlicher Bestandteil der Geschäftsidee der beiden Dhünner. Das Konzept kommt aus dem asiatischen Raum – und ähnelt dem Teleshopping, das man von früher kennt. Nur dass es eben im Internet stattfindet und quasi in Echtzeit.

Wer den ehemaligen Plus-Discounter – zuletzt war dort ein Elektriker in den Räumlichkeiten – betritt, sieht im vorderen Bereich den schön eingerichteten Ladenraum. Die Kinderkleidung von früher gibt es praktisch nicht mehr im Sortiment. „Unser Schwerpunkt liegt heute vor allem bei Kleidung für Frauen – in allen möglichen Größen, von ganz klein bis zur Übergröße –, dazu kommen Non-Food-Artikel, etwa Spielzeug, Weihnachtsdekoration oder im Sommer auch Gartenartikel“, sagt Cindy Styra.

Im hinteren Bereich des Ladens ist das Lager untergebracht – für die Kunden auch betretbar, nur durch Kleiderständer mit Schildern abgetrennt, auf denen „Online-Bereich“ steht. Dahinter sind wahre Massen an Kleidungsstücken zu sehen, die dort auch direkt verpackt werden.

Der Schritt in den Einzelhandel sei ein gewagter gewesen. „Ich habe immer schon den Traum gehabt, ein eigenes Geschäft zu haben“, sagt Cindy Styra. Deswegen – und weil der Online-Bereich eine Art Sicherheitskissen gewesen sei –, hätte das Paar den Schritt gemacht. „Außerdem haben wir immer einfach schon gemacht“, meint Kevin Styra. Falls es nicht funktionieren würde, habe man eben das Online-Geschäft in der Hinterhand. „Aber wir können uns vor Arbeit kaum retten. Wir haben eine Aushilfe auf geringfügiger Basis und eine Vollzeitkraft – und wir suchen immer noch eine weitere Vollzeitkraft“, sagt der 31-Jährige.

Ins Geschäft Am Stadion würden übrigens auch viele Kunden kommen, die zuvor über Facebook beim Live-Shopping Waren gekauft hätten. „Sie kommen dann vorbei, um die Sachen abzuholen“, so Cindy Styra. Abgesehen davon wolle man auch Teil des Lenneper Einzelhandels sein. „Wir werden auch am Verkaufssonntag am 26. März mitmachen“, sagt Kevin Styra.

Allerdings sei man natürlich auch Dhünn nach wie vor eng verbunden. Das Ehepaar hat drei Kinder – anderthalb, viereinhalb und siebeneinhalb Jahre alt – und genieße das ländliche Leben in Dhünn. „Es ist eine tolle Gemeinschaft, jeder kennt jeden – und wir sind auch im Sportverein aktiv“, erklärt Kevin Styra. So habe das Paar bei den Arbeiten für den neuen Sportplatz mitgeholfen und die Tombola für die Eröffnung im vergangenen September bestückt.

„Unser Ältester spielt im SSV Dhünn, ich habe auch dort trainiert, ehe es mit dem Geschäft so zeitaufwendig wurde, dass das einfach nicht mehr ging“, meint der 31-Jährige. Mittlerweile lebt die Familie auch nicht mehr in der Wohnung, von der aus das Live-Shopping 2018 losgegangen sei. „Wir haben ein schönes Haus gefunden – und auch die Kinder genießen es, dort zu sein“, meint eine zufriedene Cindy Styra.

Hintergrund

Anschrift: Styra’s Wonderland, Am Stadion 1, 42897 Remscheid-Lennep

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Sonntag auf Facebook – Suchbegriff: „Styra’s Wonderland“.

Kontakt: Telefonisch unter (0 21 91) 8 42 49 10 oder online:

info@styraswonderland.onmicrosoft.com

www.styraswonderland.de