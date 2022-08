IG Metall: Wechsel der Geschäftsführer

Rollentausch in der Geschäftsführung der IG Metall Remscheid-Solingen.

Remscheid/ Solingen. Marko Röhrig, bisher erster Bevollmächtigter, ist bei der Delegiertenversammlung zum Kassierer bestimmt worden, Serdar Üyüklüer, der diese Aufgabe bisher innehatte, übernimmt den Job als Bevollmächtigter, beide bilden weiterhin zusammen die Geschäftsführung. Diesen internen Wechsel hätten Röhrig und Üyüklüer - im Zuge einer Neuausrichtung - bereits zuvor angekündigt, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Serdar Üyüklüer ist seit gut zwei Jahren Teil der Geschäftsführung im Bezirk Remscheid-Solingen, bis dahin war Marko Röhrig viele Jahre alleinige Bevollmächtigter der Gewerkschaft. Der neue Bevollmächtigte kündigte an, dass man den Wandel der Arbeitsplätze im Zuge der fortlaufenden Transformation begleiten und mitgestalten werde: „Wir wollen am Pulsschlag des Geschehens sein, die Themen aufgreifen die unsere Mitglieder in den Betrieben bewegen.“ wey