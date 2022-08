Am Sonntag, 21. August (19 Uhr), wird der Mannesmann-Turm auf dem Aldi-Parkplatz, Burger Straße, bei einer Feier in Betrieb genommen. Derweil lädt die IG Blauer Mond heute (18 Uhr) in die Gaststätte Rautzenberg ein. Magnus Szaffenhauer zeigt einen mit einer Drohne aufgenommenen, längeren Film über den MW-Turm. -AWe-