„Lehrling des Monats“: So hat Kai Kanehl sein Glück gefunden

„Ich wollte etwas erschaffen, etwas machen“: Erst studierte Kai Kanehl Soziale Arbeit, jetzt ist er „Lehrling des Monats“. Für alle Jugendlichen hat er einen Rat.

Remscheid. Deutlich mehr als 50 „Lehrlinge des Monats“ hat die Handwerkskammer Düsseldorf in den vergangenen Jahren ausgezeichnet – erst zweimal ging die Ehrung bisher an einen Azubi im ersten Lehrjahr. Seit Freitag hat dieser exklusive Club ein neues Mitglied: Kai Kanehl, der seine Ausbildung beim Steinmetzbetrieb Hundhausen in Lennep absolviert. Er wurde unter den rund 20.000 Azubis im Bezirk der Handwerkskammer ausgewählt. Mit einem einstimmigen Votum im zuständigen Gremium.

„Sie sind im ersten Ausbildungsjahr und Sie verhalten sich meisterlich“, fasste es Kammerpräsident Andreas Ehlert zusammen, als er die Urkunde überreichte. Man nutze die Auszeichnung, um „junge Menschen, die besonders sind, die auffallen, öffentlich zu machen“, so Ehlert. Es gehe darum, den Nachwuchs fürs Handwerk zu begeistern: „Und noch viel wichtiger ist, dass junge Menschen ihr Glück finden.“ Dafür sei Kai Kanehl ein gutes Beispiel. Auch wegen seines Werdegangs.

Schule, Studium, Praktika und dann die Lehre

Nach dem Fachabi nahm Kanehl ein Studium der Sozialen Arbeit auf. „Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste studieren, weil das jeder macht“, erinnert er sich zurück. Doch schon nach dem ersten Semester war Schluss. Er sei kein Typ zum Rumsitzen und Zuhören, sagt der 22-Jährige: „Ich wollte etwas erschaffen, etwas machen.“ Über zwei Praktika in Tischlerbetrieben landete er für ein Praktikum bei Grabmale Hundhausen.

Und bei einem Meister, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Lehrling suchte, wie Thomas Hundhausen berichtet. Bis er Kai Kanehl in der täglichen Zusammenarbeit erlebte: „Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir ihn hätten gehen lassen.“

Also schuf Hundhausen einen Ausbildungsplatz in seinem Betrieb. Für einen angehenden Handwerker, der durch Kreativität, präzise Vorbereitung und die „Suche nach dem vollständigen Werk“ auffällt, wie es Andreas Ehlert ausdrückt. Und darüber hinaus viel soziale Kompetenz mitbringt, wie sein Ausbilder ergänzt. So ein Beispiel zeige, dass es sich lohne, im Handwerk auszubilden, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz: „Wir brauchen solche Köpfe in dieser Stadt.“

Tipp: So viele Praktika wie möglich absolvieren

Auch als mögliches Vorbild für andere junge Menschen. Es sei okay, sich in der Phase nach der Schule auszuprobieren, sagt Kai Kanehl – und rät „so viele Praktika wie möglich“ zu absolvieren, um herauszufinden, was einem wirklich liegt. „Wenn das eine nichts ist, probiert man das Nächste aus.“ Bis man gefunden hat, was man wirklich machen will. Und nicht, was jeder macht.