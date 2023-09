Ich und mein Klo: Die alte Abstellkammer macht mich glücklich

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (5).

In unserem Garten steht jetzt ein riesiger Baukran. Tagsüber ist es laut und dreckig. Weil sich auf den angrenzenden Grundstücken eine Menge tut, leben wir seit einigen Monaten und noch für längere Zeit auf einer Großbaustelle.

Das nervt Hannes und Michel manchmal, weil sie sich draußen nicht wie gewohnt bewegen können. Und mich nervt es, weil ich Veränderungen nicht mag. Wenn es nach mir ginge, würde unsere Wohnung zum Beispiel immer noch so aussehen wie kurz nach unserem Einzug vor sechs Jahren. Zum Glück ergänze ich mich da perfekt mit meiner Frau. Sie erkennt Optimierungspotenzial und treibt mich an, den Hintern hochzukriegen.

Deshalb sitze ich nun, während ich diese Zeilen schreibe, in einem freundlichen Arbeitszimmer und blicke auf weiße Wände. Taupe, die graue Farbe der Vormieterin, ist endlich verschwunden. Noch dazu sind die Bücherschränke, CD-Regale und der Kleiderschrank aufgeräumt. Ein bisschen stolz sei sie auf mich, sagt meine Frau. Nicht, weil das Streichen zu den wenigen handwerklichen Dingen zählt, die ich einigermaßen beherrsche, sondern weil ich mich von so vielen Sachen getrennt habe. Bei Hosen und Hemden fiel mir das nicht schwer, bei meinen alten Sportmagazinen dagegen sehr. Aber ich will ja auch nicht, dass Hannes und Michel dereinst in meinem Nachlass auf Eishockey-Sonderhefte der Oberliga-Saison 1998/99 stoßen. Sie werden schon genug mit meinen knapp 200 Fußballtrikots zu tun haben, die dank meiner Frau nun hübsch aufgereiht neben meinem Kleiderschrank reüssieren dürfen.

Einmal in Fahrt, überkam es mich und ich stieß von mir heraus eine Umbauidee für unser Altbauhaus an. Schon seit einiger Zeit wusste ich, dass in der Abstellkammer im Hausflur, direkt neben der Tür zum Garten, früher einmal eine Toilette war. Die Anschlüsse und ein kleines Waschbecken waren noch vorhanden, nur in den letzten Jahren von uns zugestellt durch Bobbycars, Fußbälle, Roller und Co. „Das könnte man doch wieder ein Klo hinstellen“, befand ich mit Blick darauf, dass ich von den Jungs immer häufiger in meiner mir heiligen und manchmal nicht enden wollenden Klo-Ruhe (gerne mit Zeitschrift) gestört werde oder unruhig warten muss, bis sie ihr Geschäft beendet haben.

Was soll ich sagen? Ich musste nur ein Stand-WC kaufen, den Rest erledigten der Neffe meines Nachbarn Abdullah und meine Frau in zwei Tagen. Richtig gemütlich ist das kleine Zimmerchen geworden. Mit blau-weiß gemusterten Klebefliesen, frischer Wandfarbe und einem Bambus-Rollo vor dem Fenster. Dazu versprüht es mit seinem hochhängenden, historischen Spülkasten mit Kettenzug echten Retro-Charme. Kurzum: Für mich ein echter Ort zum Wohlfühlen. Andere gehen für eine kleine Auszeit rauchen, ich auf mein stilles Örtchen.

Auch Hannes und Michel gefällt der Raum, zumal ihre Fußbälle dort weiter lagern dürfen. Hannes sah in dem neuen Klo sogleich eine mögliche Geldquelle und kramte ein Sparschwein hervor. Erwachsene Gäste sollten 1 Euro für die Nutzung zahlen, Kinder 50 Cent. Dazu hängte er ein Papier mit dem Wort „Videoüberwacht“ an die Tür, über das ich mich bei jeder Sitzung amüsiere. Bislang würde eine solche Kamera vor allem mich zeigen. Und zwar sehr glücklich.