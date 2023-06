Hunderte tummeln sich beim „Tag der Musik“

Schule für Musik, Tanz und Theater sorgte für fünfstündiges Programm in Lennep. Der Fallschirmclub sorgte für Überraschung.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der Auftakt zum Lenneper Sommer 2023 war nicht nur heiß, sondern auch bunt: Unter dem Motto „Sport trifft Kultur“ richtete die Schule für Musik, Tanz und Theater einen kompletten Tag auf dem Alten Markt aus – langweilig wurde es nie. Denn ohne Pause folgte ein Highlight das nächste. Und viele Familien waren gekommen, um sich das nicht entgehen zu lassen. Der „Tag der Musik“ wird von der Schule für Musik, Tanz und Theater an der Kölner Straße schon seit Jahren organisiert. „Aber nicht in dieser Größenordnung“, erklärte Geschäftsführer David Schmidt.

Am Samstag stellte sich die Schule der Öffentlichkeit auf dem Lenneper Marktplatz vor und zeigte in vielerlei Aufführungen die Kunst der jungen Studierenden sowie die der Lehrenden. In einem über fünfstündigen Programm, das nur um 17 Uhr durch das Geläut der nahen Lenneper Stadtkirche unterbrochen wurde, zeigten sich vier Tanzklassen mit insgesamt 60 Tänzerinnen und Tänzern, vier Sängerinnen, die bei der Profi-Sängerin und Gesangsdozentin Bianca Rosa Klever lernen, Instrumentalgruppen sowie zwei Remscheider Vereine.

David Schmidt war angenehm über den großen Zuspruch an Besuchern überrascht. Am Nachmittag tummelten sich stets zwischen 50 und 100 Gäste vor der Bühne, auf der pausenlos etwas los war. „Wenn man bedenkt, dass heute parallel sehr viele andere Veranstaltungen stattfinden, dann ist das schon toll.“ Er mutmaßte, dass beim Erwachsenenprogramm ab 19 Uhr noch mehr Besucher kommen würden. Womit er recht behalten sollte.

Viele ukrainische Kinder machen bei den Tänzen mit

Doch der Nachmittag gehörte den Kindern. Gesang, Tanz und instrumentale Musik wechselten sich auf der wunderbar mit Luftballons geschmückten Bühne ab. „Wir lassen diese fantasievolle Dekoration bis zum Kinder- und Jugendtag der Welle am Sonntag hängen“, versprach David Schmidt. Die junge Sängerin Lilly Menzlewski machte den Anfang, gefolgt von Jessica Niebch, Anna v. Brocke sowie Tatjana Tounsi. Die Tanzklassen der Lehrerinnen Melina Ferreira und Anna Kyselova setzten rhythmische und optische Akzente. Die teils ausschließlich aus ukrainischen Kindern zusammengesetzten Gruppen bedienten sich musiktechnisch zumeist beim Hip-Hop. Eine Klasse des Musiklehrers Lev Zlotnik spielte auf verschieden großen Balalaikas traditionelle Musik.

Fallschirmclub: Glückliche Gewinner gingen in die Luft

Unter dem Motto „Sport trifft Kultur“ stellten sich der Kickbox-Verein von Shemsedin Berisha (SB Kickboxing) sowie der Fallschirmclub Remscheid vor. Letzterer sorgte für eine Überraschung: Nachdem er einen Segelrundflug verlost hatte und der Gewinner glücklich jubelte, fragte David Schmidt den Vorsitzenden des Fallschirmclubs, Klaus Mathies: „Können wir nicht noch einen ziehen?“ Spontan ergriff Mathies das Mikro und sagte: „Weil die Stimmung so gut ist und wir alle unsere Freude hatten an den Darbietungen der überwältigen Tanzgruppen, wandele ich den Segelrundflug um in einen Motorrundflug – also können wir drei Gewinner ziehen.“ Der Jubel war groß, die Glücksfee zog noch zwei Glückspilze nach. Schon gestern gingen die drei von Rade aus in die Luft.

BiaMaRo, das Duo der Sängerin Bianca Rosa Klever und des Gitarristen Markus Wundes, sorgte für Pop, Soul, Rockanleihen bis hin zu Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Aber auch nachdenkliche Songs gehören zum Repertoire. Das gleiche Genre, abgerundet durch ein gesundes Maß an Metal-Einflüssen, bediente später die Band Feuerregen. Dazwischen kam der Remscheider Singer-Songwriter Tim Lohmann in den Genuss, seine eigenen Songs zu präsentieren.

Nicht nur das künstlerische Programm stimmte, sondern auch alles andere. Die zwei Hüpfburgen wurden beinahe von den Kindern überrannt, das leibliche Wohl auf dem Marktplatz wurde keineswegs vernachlässigt, die Remscheider Jusos zapften Bier und spenden ihre Einnahmen nun dem Kickbox-Verein, die Moderation von David Schmidt war stets humorvoll. Und dass außerdem das Wetter mitspielte, war dann das Sahnehäubchen auf diesem künstlerisch reichen Tag.

Ferienprogramm

In den Sommerferien wird das Programm der Schule für Musik, Tanz und Theater nicht ruhen. „Wir machen keine Sommerpause“, kündigt David Schmidt an. „Im Gegenteil: Wir bieten ein buntes und spannendes Ferienprogramm an.“

jugendmusikundkunstschule.de