Hunderte Schiffe schippern im Becken

Am Wochenende steht die Parade im Freibad an.

Bei dieser Parade laufen keine Tanzgruppen auf, sondern Schiffe: Kommendes Wochenende ist das Freibad Eschbachtal ganz in der Hand der Modellboote. Bereits zum zwölften Mal findet die Schiffsparade in Deutschlands ältestem Binnenfreibad statt.

Wann startet die Parade?

Am Samstag, 7. September, von 14 Uhr bis in die Nacht hinein (es gibt Nachtfahrten) sowie am Sonntag, 8. September, von 11 bis 17 Uhr im Freibad Eschbachtal. Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder 1 Euro.

Wer kommt?

Kapitäne mit Modellbooten über und unter Wasser haben sich laut Stefan Grote vom Förderverein Freibad Eschbachtal an beiden Tagen angesagt. „Teilweise kommen sie schon am Freitag und übernachten dort bis Sonntag“, sagt er. Samstag und Sonntag kommen jeweils etwa 100 Aussteller aus ganz Deutschland mit mehr als 200 Modellbooten. „Wenn wir alle angemeldeten Boote sonntags aneinanderreihen würden, kämen wir auf eine Gesamtlänge von mehr als 100 Metern“, sagt Stefan Grote.

Was ist der Hingucker?

Das größte Schiff wird ein Nachbau der „Bismarck“ sein. Der Besitzer reist dafür extra mit einem 7,5-Tonnen-Lkw an. Eines der lustigsten Boote wartet mit Kermit dem Frosch auf – die Figur aus der „Muppet Show“ übernimmt das Ruder.

Was gibt es drumherum?

Für Kinder sind weitere Angebote geplant, sagt Grote. Die Mitglieder des Fördervereins versorgen die Gäste zudem mit Speisen und Getränken. mw

