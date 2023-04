Hundekot: Entsorger stellen Mülleimer an den Waldrand

Technische Betriebe brechen mit einem wichtigen Prinzip. Denn Mülltonnen in Waldnähe sorgen eher für mehr statt weniger Müll.

Remscheid. Gern haben sie es nicht getan. Das sagt Michael Sauer, Leiter des Geschäftsbereichs Abfallwirtschaft bei den Technischen Betrieben, in aller Offenheit. Denn: Papierkörbe oder Mülleimer in Waldnähe führen dort in aller Regel nicht zu weniger, sondern mehr Müll. Am Westring, wo der Spaziergänger ins Naturschutzgebiet Westerholt abbiegt, haben die Entsorger nun dennoch welche aufgestellt.



„Die Bezirksvertretung Lennep hatte darum gebeten“, berichtet Sauer. Hundebesitzer sollten die Möglichkeit erhalten, die Beutel mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in den Eimern zu versenken. Die Technischen Betriebe sähen es lieber, der Haufen bliebe im Wald und würde an Ort und Stelle verrotten. Allerdings ohne Beutel. Weil das nicht klappt, brachen die Entsorger mit ihrem Prinzip, Mülleimer nicht in Waldnähe aufzustellen. Allerdings brachten die Männer in Orange bewusst nur wenige Eimer an. Sie wissen: Wo sie hängen, sammelt sich auch Abfall an – und zwar nicht nur darin. Dabei wollen sie niemanden animieren, Verpackungsmüll in den Wald zu tragen.

„Wir müssten mit dem Auto um die Talsperre fahren.“

Auch deshalb regieren die Entsorger auf ähnlich lautende Bitten zurückhaltend. Zum Beispiel in der Bezirksvertretung Süd. Auch dort gab es von der Politik wiederholt die Forderung nach Mülleimern am Rundweg um die Eschbachtalsperre. Die Technischen Betriebe belassen es bei einer 240-Liter-Tonne am Rande des Parkplatzes. Alles andere würde auch die Entsorgung vor neue Probleme stellen. „Wir müssten dann mit dem Auto um die Talsperre fahren“, sagt Michael Sauer. Angesichts dessen, dass andere nach Klimaschutz und weniger Verkehr rufen, wäre das schon beinahe absurd.

Deshalb soll es bei den wenigen Mülleimern am Rande von Westerholt bleiben. Übrigens: In ganz Remscheid unterhalten die Technischen Betriebe rund 2600 Papierkörbe und Mülleimer. Mancher wird zwei Mal am Tag entleert – an sechs Tagen. Die Entsorger kommen damit insgesamt auf 5600 Leerungen pro Woche.