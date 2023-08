Hundekot bleibt in Remscheid ein stinkendes Problem

Wer die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners nicht beseitigt und erwischt wird, zahlt 75 Euro.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Es werden wohl die wenigsten protestieren: Nicht beseitigter Hundekot ist eine Sauerei, die in Remscheid immer wieder für Ärger sorgt. Doch warum halten sich einige nicht an die einfachsten Regeln und nehmen eine Tüte mit zum Gassigehen? Die Höhe des Bußgeldes sollte eine Abschreckung sein. 75 Euro zahlen Hundebesitzer, wenn sie den Kot ihres Vierbeiners liegen lassen. Schwierig wird jedoch die Beweisführung: Wer nicht auf frischer Tat ertappt oder wenigstens von Zeugen beobachtet wird, kann auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Das gelingt nur selten. Und Abhilfe zu schaffen, ist eine schwierige Angelegenheit. „Erwischt man die Hundebesitzer nicht sofort oder erstatten Zeugen keine Anzeige, sind uns da leider die Hände gebunden“, sagt Heiko Sucic, stellvertretender Leiter des Remscheider Ordnungsamts. Klassifiziert ist die fehlende Beseitigung von Tierkot im öffentlichen Raum als Ordnungswidrigkeit. Hierunter zählen nicht nur Hunde, sondern zum Beispiel auch Pferde. 75 Euro werden auch hier für die Missachtung der Pflicht zum Beseitigen der Hinterlassenschaften fällig. „Da wird nicht zwischen Tieren unterschieden“, sagt Sucic.

Bei allen Tierhaltern gelte generell der Grundsatz: „Die Vernünftigen sind meist auch die Unauffälligen“ so Sucic. Nur würden die wenigen mit besonders schlechtem Verhalten permanent für Ärger sorgen: „Es ist wie so oft: Leider sind die wenigen Verantwortungslosen prägend für das Bild auf den Straßen.“ Dabei sei ein wachsender Trend an Verantwortungslosigkeit nicht auszumachen, eher im Gegenteil: „Aus rein persönlicher Sicht hat sich die Situation in den letzten Jahren sogar eher verbessert“, sagt Heiko Sucic. Dieser Eindruck sei natürlich rein subjektiv. Der stellvertretende Leiter des Ordnungsamts könne die Aufregung, die liegengelassener Hinterlassenschaften hervorrufen, in jedem Fall nachvollziehen.

Der Kampf gegen Hundekot bleibt aber aus mehreren Gründen oft ein aussichtsloses Unterfangen. Eine Patrouille des Ordnungsamts ist allein aus Personalgründen schon wenig vorstellbar. „Außerdem: Sehen die Leute uns in Uniform, sind sie natürlich schnell Weltmeister im Koteinsammeln“, sagt Heiko Sucic. Bei über 7000 Hunden in der Stadt würden die meisten Remscheider wohl aber ohnehin den Sinn dieser Überlegung hinterfragen. Ebenso unwahrscheinlich ist eine Installation von Videoüberwachung in allen Bereichen des öffentlichen Raums. Der Widerstand gegen diese Idee dürfte in den meisten Teilen der Bevölkerung groß sein – und die Methode als nicht verhältnismäßig angesehen werden.

Das Problem der Verhältnismäßigkeit ist auch bei einem DNA-Abgleich von Kot anzuführen. Die südfranzösische Stadt Beziers machte erst kürzlich mit der Forderung auf sich aufmerksam, einen genetischen Ausweis für Hunde einführen zu wollen. In Deutschland wäre das schon rechtlich nicht vorstellbar: „Da sind wir juristisch einfach anders positioniert“, sagt Heiko Sucic. Dies werde sich in absehbarer Zukunft wohl nicht ändern: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht je die Überprüfung von Hundekot anordnet. Letztendlich ist und bleibt die fehlende Beseitigung von Hundekot als Ordnungswidrigkeit klassifiziert.“ Und die kommt die Verschmutzer nur dann teuer zu stehen, wenn sie ihnen auch nachgewiesen werden kann.

Leitstelle des Ordnungsamts

Verstöße gegen die Pflicht zum Einsammeln von Hundekot können „unter Angabe der Aufsichtsperson, der genauen Tatzeit und des Hergangs an die Ordnungsbehörde gerichtet werden“, heißt es in der Ordnungs- und Sicherheitsverordnung (OSiVO) der Stadt Remscheid. Die Leitstelle ist montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr erreichbar.

Tel.: 02191 169000

Mail: Leitstelle.Ordnungsamt@remscheid.de

