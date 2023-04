Humorvoller Blick zurück in Karikaturen

Ob Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in Europa, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die Außenpolitik unserer Nachbarländer oder der Tod der Queen - aus ernst wird in diesen Karikaturen Spaß.

Von Sabine Naber

Remscheid. Wenn im ehrwürdigen Lüttringhauser Ratssaal auf der Leinwand ein Bild von Putin zu sehen ist, wie er sich mit einem langen Messer ein Stück von der Ukraine abschneidet und darunter „Russischer Zupfkuchen“ zu lesen ist, dann ist das ein Abend für Karikaturenliebhaber.

Dafür sorgt Dr. Manfred Diederichs, Senior-Chef der Firma Dirostahl in Lüttringhausen, der dort auf Einladung des Heimatbundes seit vielen Jahren seinen Jahresrückblick in Karikaturen unterhaltsam präsentiert. Ob Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in Europa, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die Außenpolitik unserer Nachbarländer oder der Tod der Queen – in dieser Karikatur steht Boris Johnson vor ihr und in der Sprechblase über der Königin steht: „Ihren Abgang wollte ich unbedingt noch erleben“ – der Karikaturensammler hat sie alle auf dem Schirm. Und kommentiert die einzelnen Bilder humorvoll und mit großer Sachkenntnis.

Auswahl aus weltweit 3500 Karikaturen

Rund 3500 Karikaturen von Zeichnern aus der ganzen Welt sammelt Dr. Diederichs in jedem Jahr. Sortiert sie in Themenbereiche und sucht schließlich um die 180 Exemplare für seinen, zum Buch gebundenen Rückblick, aus. Und am Ende des Abends darf sich jeder Gast ein Exemplar mit nach Hause nehmen. „Es ist mein Hobby, macht mir großen Spaß“, versichert er. Und bevorzugt Karikaturen, die keine Sprechblase zum Verstehen brauchen. „Und wenn Text, dann sollte er in höchstens fünf Sekunden lesbar sein.“

Da ist beispielsweise mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft ein grünes Fußballfeld zu sehen. Ein FIFA-Mitarbeiter hält eine Ecke davon hoch, damit der Emir von Katar die Totenköpfe darunter kehren kann. Diederichs’ Erklärung: „Beim Bau der neuen Stadien soll es sehr viele Tote unter den ausländischen Bauarbeitern gegeben haben. Ein Problem, dass unter den Teppich gekehrt worden ist.

Herrlich dagegen die Ideen der Zeichner zum Energiesparen. Da stehen die Nachbarn – nur mit einem Badetuch bekleidet – Schlange an einer gefüllten Badewanne: „Und tschüss, bis zum nächsten Sonntag bei den Müllers“, sagt der Erste, als er aus der Wanne steigt.

Ein Abend, der bei den Gästen bestens ankam.