Vogelgrippe: Hühner müssen im Stall bleiben

Keine Verdachtsfälle

Die Vogelgrippe scheint nicht nach Remscheid zu kommen. Laut Bergischen Veterinäramt sei die Lage derzeit ruhig, amtliche Verdachtsfälle gebe es hier derzeit nicht.

Von Lara Hunt

Nachdem der H5N8-Virus in Deutschland wieder vermehrt auftrat, wurden auch im Bergischen Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Mitte Dezember wurde in Remscheid die Stallpflicht für Geflügel verhängt, nachdem die Vogelgrippe in einer Putenhaltung im Kreis Soest ausgebrochen und immer mehr Wildvögel mit dem Virus entdeckt worden waren. Sie gilt immer noch. „Und das Veterinäramt appelliert, die Aufstallpflicht weiterhin ernst zu nehmen“, sagt Stefanie Mergehenn, Pressesprecherin der Stadt Solingen, der das Veterinäramt für Remscheid, Wuppertal und Solingen angegliedert ist. Laut Mergehenn wird die Stallpflicht für Geflügel voraussichtlich noch bis zum Frühling bestehen bleiben, zumindest, bis die Zugvögel vorübergeflogen sind. Denn sie stellen eine Ansteckungsgefahr dar.

Karl-Frieder Kottsieper, Geflügelzuchtmeister mit Hof in Lüttringhausen, sieht die Stallpflicht derzeit noch gelassen. 15 Prozent seines Bestandes leben normalerweise in Freilandhaltung und müssen jetzt im Stall bleiben. Bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen würde das die Legehennen aber wenig stören. „Bei einem halben Meter Schnee geht auch ohne Aufstallungspflicht kein Huhn raus“, sagt er.

Nach zwölf Wochen müssen Eier anders gekennzeichnet werden

Kottsieper sieht die Stallpflicht positiv, auch wenn sie mit Einschränkungen verbunden ist. Schließlich wolle kein Geflügelwirt, dass die Tiere sich mit der Vogelgrippe anstecken.

Auswirkungen auf den Betrieb von Geflügelhöfen in Remscheid könnte die Stallpflicht Mitte März mit sich führen – wenn sie Eier von Freilandhühnern verkaufen. Zwölf Wochen lang dürfen die weiter so vertrieben werden, wenn die Tiere sich im Stall befinden, danach muss die Kennzeichnung geändert werden. Kottsieper sagt, für seinen Betrieb sei das auch noch zu meistern. „Aber viele Betriebe haben gar nicht die Verpackung für andere Bezeichnungen“, sagt er. Noch will sich der Landwirt aber keine Gedanken darum machen. Denn die Lage sei bisher ruhig. „Wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt er. Er geht davon aus, dass, wenn es keine weiteren Vogelgrippe-Funde mehr gibt, die Stallpflicht bereits vor Ende der zwölfwöchigen Frist aufgehoben wird.