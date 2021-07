Housepark verwandelt den Stadtpark in ein Festivalgelände

Remscheider Sommer

+ © Roland Keusch Der Housepark im Stadtpark ist Teil des „Remscheider Sommers“. In der Konzertmuschel legen mehrere Künstler auf. © Roland Keusch

Der Stadtpark wird am kommenden Samstag wieder zu einer großen Open-Air-Disco.

Und auch das Wetter soll mitspielen – der Housepark dürfte also wieder tausende Elektro-Fans aus Remscheid und der Umgebung anziehen. Der RGA hat ein paar Fakten rund um das Musik-Event zusammengestellt.

Wann geht es wo los? Samstag, 1. Juni, ab 14 Uhr. Das Ende ist für 23 Uhr geplant. Ort der Umsonst-und-draußen-Party ist die Konzertmuschel im Stadtpark, Johann-Peter-Arns-Weg. Der Eintritt zum Open-Air-Festival ist frei.

Wer sorgt für Musik? Auf der Mainstage legen Oliver Magenta, Timbo, MBP, Mircowave, S.E.B.I, Chico Chiquita und Mikeable auf. Auf der Chasing Media Stage sorgen Marc Vision, DJ, Sven Kirchhof, Marwin, Dr. Pelikan, TobyLee, Ben Knight und LouderBirdz für den passenden Sound. Und auch das Empire gestaltet eine Bühne – mit Welticke, Johnny Kaos, Baddy Rock, Mark Anastasi, Frvnziz und Yasa. Auf mehreren Tanzflächen gibt es dieses Jahr wieder eine geballte Mischung aus allem, was die elektronische Tanzmusik zu bieten hat. House, Techno oder Dance Classics: Für jeden Gast – egal welchen Alters – legen die Künstler die passende Musik unter freiem Himmel auf.

Gibt es auch etwas zu Essen? Ja. „Für euer leibliches Wohl ist in diesem Jahr bestens gesorgt“, sagt der Veranstalter. Neben dem klassischen Angebot an Getränken wird es dieses Jahr zum ersten Mal einen Food Market geben, bei dem die Gäste zu treibenden Bässen eine breite Palette an Köstlichkeiten genießen können.

Für wen ist der Housepark eigentlich geeignet? Egal, ob jung oder alt – das Motto an diesem Tag lautet „Wir sind alle gleich an diesem Tag: frei und wild!“ Die Gäste können sich entscheiden: den ganzen Tag durchtanzen oder die Musik von der Picknickdecke aus genießen? Beides ist möglich.

Wie viele Leute haben schon zugesagt? Bei Facebook sind es bereits 5000 Fans.

Wo gibt’s mehr Infos? Bei Facebook.

www.facebook.com/housepark.remscheid

Und was ist, wenn ich danach noch Lust habe, weiterzufeiern? Dann ab ins Empire am Willy-Brandt-Platz! Dort steigt ab 22 Uhr die offizielle Housepark-Aftershow-Party. Ganz nach dem Motto „nach der Party ist vor der Party“ gibt es Musik für alle diejenigen, die noch nicht genug haben. Das Line-up im Empire: Milo Sonoro, Frvnziz, Mark Anastasi. mw