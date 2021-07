Housepark-Party wird zu einem Fest der Sinne

Stadtpark

Daniel Baumer von Noise Toys

Die Veranstaltungstechnikfirma Noise Toys bereitet sich auf die elfte Fete im Stadtpark vor. Aufwändiges Bühnenbild umrahmt die DJ-Sets.

Von Andreas Weber

Ein Fest der Sinne erwartet die Besucher der 11. Housepark- Party im Stadtpark. Für Samstag, 10. Juni, rüstet die Lenneper Firma Noise Toys wieder einmal auf. 28 intelligente Scheinwerfer, sogenannte „moving heads“ und 28 statische LED-Scheinwerfer tauchen die Konzertmuschel in ein Farbenmeer. Von 12 bis 23 Uhr lädt die Bühne im Grünen zum größten House-Open-Air im Bergischen ein. Daniel Baumer (Noise Toys) und Sebastian Keller (Show.Event, Köln) haben jede Menge Herzblut in die Durchführung gesteckt.

„Insgesamt 150 ehrenamtliche Stunden haben wir investiert“, rechnet Daniel Baumer. Als Hauptsponsor sorgt Noise Toys jedes Jahr für ein opulentes Bühnenbild. Stets bringen Baumer, aber auch sein ehemaliger Berufsschulkollege Keller frische Ideen ein. Ein Highlight wird die Lasershow sein, die Keller konzipiert. Vier Laser liefern insgesamt zehn Watt Leistung. Nachdem es 2016 obendrein Konfetti regnete, setzen die Techniker diesmal auf Pyroeffekte als optisches Schmankerl.

Es wird eine zweite Bühne geben, für die sich Beatbar.Butze (Solingen) als Veranstalter verantwortlich zeichnet. Insgesamt elf Discjockeys werden auf den zwei Bühnen ihr Set abliefern. Für die Verpflichtung der Hauptacts ist wie gewohnt Selman Ucar verantwortlich. Headliner wird der aus Puerto Rico stammende Caleb Calloway sein. Gegen 19 Uhr wird der DJ auftreten, dessen Bandbreite sich zwischen Techno, House und Hip-Hop bewegt. Calloway wird weltweit gebucht, Daze Malone (Wuppertal) ist bundesweit unterwegs. Wie immer am Start ist Tim Fishbeck, der traditionell für das abendliche Finale zuständig sein wird. An Lokalmatadoren sind Moritz Knaup und SEBI dabei.

Vor elf Jahren wurde Housepark von Selman Ucar, Inna Safenreider (Stadtmarketing) und Dirk Brügelmann ins Leben gerufen. Letzterer ist der Gründer der Firma Noise Toys. Seit 2001 hat diese ihr Lager an der Alte Kölner Straße 12. Seither sind die Experten für Veranstaltungstechnik stetig gewachsen und auch europaweit bis Ankara unterwegs.

Bitte an Besucher: Kauft Getränke an den Ständen im Stadtpark

Daniel Baumer, 30 Jahre alt, war der erste Azubi, der bei Noise Toys als Fachkraft für Veranstaltungstechnik ausgebildet wurde. Zunächst war er Aushilfe, danach machte er 2010 seine Lehre, seither bekleidet er eine Vollzeitstelle in dem fünfköpfigen Team. Ebenso lange ist Daniel Baumer mit der Housepark-Party vertraut und einer ihrer Macher. Noise Toys ist für die Optik, Beschallung, Energieversorgung und Notbeleuchtung bei dem Großereignis zuständig. „Das Fest ist gewachsen, von anfangs 350 Besuchern bis heute 3500 im Durchlauf. Mittlerweile ziehen wir auch viele Partygänger aus dem Umland“, beobachtet Baumer. Durch den Getränkeverkauf können die Kosten der eintrittsfreien Veranstaltung gedeckt werden. „Deshalb bitten wir alle Gäste, nicht ihre eigenen Flaschen mitzubringen, sondern die Housepark-Party auf diese Weise zu unterstützen“, wirbt Baumer um Verständnis.

Aftershow-Party wird dieses Jahr nicht stattfinden

Mit den Einnahmen der Getränke wird das Konzertereignis für Noise Toys gerade zu einem Plus-Minus-Null-Geschäft. Trotz immensen Einsatzes ist die Party für Baumer, Keller und die vielen freiwilligen Helfer keine lästige Pflicht. „Wir machen es sehr gerne, auch wenn es bedeutet, dass es zwei Tage so gut wie keinen Schlaf gibt.“ Für Daniel Baumer beginnt der Aufbau im Stadtpark am Freitagmorgen, Sonntag muss früh vor Ort wieder klar Schiff gemacht werden. Diesmal entfällt die lange Samstagnacht, die sonst immer mit der Aftershow-Party nach Mitternacht bei „Bergisch Beach“ in der Schlossfabrik zu enden pflegte. Die Veranstaltung hat dieses Jahr schon stattgefunden, Ersatz an anderer Stätte gibt es nicht. Deshalb muss auch kein Schwenkbus eingesetzt werden. „Nächstes Jahr klappt es vielleicht wieder mit einem Club“, meint Selman Ucar. Der ehemalige Betreiber des „Prestige“ weiß aber, dass die Party auch ohne diesen Abschluss ein Renner ist. „Das Feedback der Besucher ist immer gigantisch. Viele Leute sagen: Macht es zweimal im Jahr, wir würden dafür bezahlen.“ Aber dann, so Ucar, „würde Housepark schnell seinen besonderen Charakter“ verlieren.