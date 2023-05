Housepark steigt am Samstag

Die Remscheider können sich am Samstag auf ein auf ein Musik-Festival im Grünen freuen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Am Samstag, 3. Juni, ist es soweit: Der Bass wird dröhnen, die Menschen tanzen und ein Elektro-Fest besonderen Art feiern. Das Housepark-Festival kehrt zurück in den Stadtpark. Rund um die Konzertmuschel wird der Sommer wie gewohnt mit einer bunten Palette aus House- sowie Technoklängen von verschiedenen DJs begrüßt.

Wann startet das Fest?

Veranstaltungsbeginn ist um 14 Uhr. Ab dem Nachmittag kann an der frischen Luft bis in die späten Abendstunden getanzt und ausgelassen gefeiert werden. Das offizielle Ende des Festivals ist für 23 Uhr angekündigt. Der Eintritt zum Gelände ist den ganzen Tag über frei. „Damit wir das Ganze im nächsten Jahr auch wieder so auf die Beine stellen können, sind eigene Getränke nicht gestattet“, so Patrick Rajnowski vom Housepark-Team.

Wer legt dieses Mal auf?

Insgesamt bietet Housepark seinen Gästen vier Floors (Bühnen) mit Musik von 25 unterschiedlichen DJs. Die Hauptbühne ist auch in diesem Jahr mit sechs Künstlern und Künstlerinnen besetzt, die sich in der Szene bereits einen Namen machen konnten: Tocadisco, Ongemach, S.E.B.I, Raumakustik, 2 Electronic Souls und Lola Kind wollen dem Publikum mit einer vielfältigen Mischung einheizen. Letztere gewann im Vorfeld einen Contest, bei dem ein begehrter Platz auf der Hauptbühne ausgelobt wurde. Auch visuell soll die Bühne wieder speziell hergerichtet werden und den Tag im Stadtpark zum unvergesslichen Erlebnis machen, so die Veranstalter.

Lesen Sie auch So heiß wird der Lenneper Sommer So heiß wird der Lenneper Sommer Konzertmuschel: Der Stadtpark wird zur Bühne Konzertmuschel: Der Stadtpark wird zur Bühne

Ist fürs leibliche Wohl gesorgt?

Das Catering auf dem Gelände wurde in diesem Jahr erweitert. Wie es auf der Facebookseite der Veranstaltung heißt, werden den Gästen dieses Mal unter anderem Bratwurst, Döner und Burger kredenzt. Zudem werde ein ausreichendes Angebot an Getränken geschaffen. Hiefür empfehle es sich, eine Picknickdecke mitzubringen, um gemütlich im Grünen essen und trinken zu können.

Und was sagen die Veranstalter?

„Es ist jedes Jahr einfach immer wieder ein toller Tag mit einem unbeschreiblichen Vibe“, führt Patrick Rajnowski aus. Einen Tipp für die Anreise hat dieser auch noch parat: „Es gibt zwar kostenlose Parkplätze, aber aufgrund der Masse empfehlen wir auf jeden Fall die Anreise per ÖPNV.“ Zusammen mit feiererprobten Remscheidern freuen sich die Veranstalter vom Team Chasingmedia bereits auf Samstag.

Weitere Veranstaltung in Remscheid im Sommer und Herbst