Hotels stehen unter wirtschaftlichem Druck

Eins der zahlreichen Hotels in Remscheid ist das MK Hotel am Hauptbahnhof

Die Übernachtungszahlen in Remscheid sind laut Dehoga unterdurchschnittlich. Dafür gibt es viele Gründe.

Von Björn Boch und Sven Schlickowey

Remscheid. Die Auslastung der Remscheider Hotels war zuletzt absolut unterdurchschnittlich – und nach Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga nicht ausreichend, um wirtschaftlich zu arbeiten. Im vergangenen Jahr habe die Auslastung über alle Remscheider Hotelbetriebe im Schnitt bei 27,7 Prozent gelegen, berichtet Isabel Hausmann von der Dehoga Nordrhein, in den ersten fünf Monaten des aktuellen Jahres bei knapp über 30 Prozent.

Das liege im Vergleich mit dem gesamten Bundesland „enorm unter Schnitt“. Und unter „dem, was Hoteliers eigentlich brauchen“. Rechne man die Belegung der Zimmer statt der Betten, steige die Auslastung auf knapp über 40 Prozent, so die stellvertretende Geschäftsführerin. Das klinge zwar besser, reiche wirtschaftlich aber immer noch nicht aus: „Wir gehen davon aus, dass es mindestens 60 Prozent braucht, um rentierlich arbeiten zu können. Alles über 70 Prozent wäre schön.“

Große Veranstaltungen in Köln oder Düsseldorf spülen weniger Gäste rein als früher

Ein Grund sei, dass sich das Angebot in den letzten Jahren deutlich vergrößert hat, in den nahen Metropolen des Rheinlands, aber auch vor Ort im Bergischen. Durch einen „erheblichen Zuwachs an Hotelbetrieben in Köln und Düsseldorf“ würden weniger Übernachtungsgäste in die Region ausweichen: „Eine Veranstaltung wie die Lebensmittelmesse Anuga hat früher ins ganze Bergische Land ausgestrahlt. Heute ist das kaum noch wahrnehmbar in den Übernachtungszahlen.“ Während gleichzeitig auch die Zahl der Betten vor Ort gestiegen ist: „Die Remscheider Hoteliers etwa spüren nach der Eröffnung des Holiday Inn an der Lenneper Straße deutlich, dass ein weitere Mitbewerber am Markt ist.“ Remscheid habe derzeit insgesamt 841 Hotelbetten zu bieten, kaum weniger als das nach Einwohnern etwa eineinhalb mal so große Solingen mit 876.

Die meisten Hotelgäste im Städtedreieck seien Geschäftsreisende, die man grob in Messe- und Tagungsbesucher sowie normale Geschäftsreisende zum Beispiel für Termine und Firmenbesuche unterteilen könne, sagt Isabel Hausmann. Ihr Anteil liege bei mehr als zwei Drittel aller Übernachtungen. Dabei seien die Messebesucher derzeit noch etwas zurückhaltend, hat sie beobachtet: „Die normalen Geschäftsreisenden sind wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, berichten die Hoteliers.“

Es wird vermehrt über Online-Plattformen gebucht

Ein klarer Trend sei zudem, dass vermehrt über Online-Buchungsplattformen wie booking.com und sehr stark nach Preis gebucht werde, so Hausmann. Das habe Vor- und Nachteile: „Die Hotels haben einerseits weniger Arbeit, weil Buchungen via Internet nicht so aufwendig sind. Andererseits steigen durch die Provisionen, die diese Plattformen nehmen, die Preise – und weniger von dem Geld bleibt beim Hotelier.“