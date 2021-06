Hospiz erleidet herben Rückschlag

Projekt

Verhandlungen zwischen Stiftung Tannenhof und Hospizverein droht das Scheitern.

Von Axel Richter

Die Pläne für das Bergische Hospiz haben einen herben Rückschlag erlitten. Die Zusammenarbeit des Hospizvereins mit der Stiftung Tannenhof, auf dessen Grundstück das Projekt realisiert werden soll, droht zu scheitern. Der Verein spricht deshalb gegenwärtig auch mit anderen möglichen Betreibern. Die Folge: Der Bau des Hospizes wird sich „auf jeden Fall verzögern“, sagt Andreas Holthaus, Vorsitzender des 2012 gegründeten Vereins „Christliches Hospiz Bergisches Land“.

Im Oktober 2018 deutete darauf noch nichts hin. Im Gegenteil: Die Stiftung Tannenhof hatte dem Hospizverein ein Grundstück an der Remscheider Straße angeboten. Gleich gegenüber dem Fachkrankenhaus sollte das Haus mit acht Betten gebaut werden. Die Stiftung sollte als erfahrender Versorger im Gesundheitsbereich der Partner für die zu gründende Betreibergesellschaft sein. Alles schien durchdacht. 2019 sollte Baubeginn, das Hospiz nach 18 Monaten fertig sein.

Der Verein sieht sein Mitspracherecht schwinden

Stattdessen kam bald Frust auf, wie Andreas Holthaus auf RGA-Nachfrage berichtet. Der Anlass: Bei der Stiftung haben viele Gremien ein Mitspracherecht. Dafür sorgt die gesellschaftsrechtliche Konstruktion des Tannenhofs. Dagegen befürchtete der Hospizverein, sein Mitspracherecht zur Ausgestaltung und zum Betrieb des Hospizes bald zu verlieren.

Für Holthaus ist das ausgeschlossen. „Wir bringen das Geld mit“, sagt er. Seit 2012 haben 3300 Spender rund 1,9 Millionen Euro zusammengetragen, um das von großem öffentlichen Interesse begleitete Projekt umsetzen zu können. Ihnen gegenüber stehe er in der Verantwortung. „Wir müssen deshalb Einfluss darauf nehmen können, was mit dem Geld geschieht“, sagt er. „Das geht nur mit eigenen Geschäftsanteilen.“

Deshalb arbeitet der Verein an einem Plan B. Ist mit dem Tannenhof in weiteren Verhandlungen keine Einigung möglich, soll ein anderer Partner für das Hospiz gefunden werden. Im Herbst will Holthaus dem Verein eine tragfähige Lösung präsentieren. Denn, daran will er keine Zweifel aufkommen lassen: „Die Frage ist nicht, ob das Hospiz kommt, sondern nur wo und mit wem.“

Klar ist allerdings auch, dass sich das Projekt deutlich verzögern wird. Zumal auch eine neue architektonische Lösung gefunden werden muss, wenn das Grundstück an der Remscheider Straße nicht mehr zur Verfügung steht.

Das Remscheider Architekturbüro Edelshoff und Reska hatte als Sieger eines Architektenwettbewerbs einen lichten Flachbau entworfen, der beinahe zu schweben schien. So zu realisieren ist er aber nur bei der entsprechenden Topographie. Das heißt: Möglicherweise muss alles neu geplant werden. Bei der Stiftung Tannenhof war gestern keine Stellungnahme zu erhalten.