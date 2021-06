Honsberger setzen auf Potenzial des Stadtteils

MyViertel-Fe

+ © Michael Schütz Den Charme der 50er Jahre verbreiteten die fünf Mädels des Wuppertaler Showskatings. © Michael Schütz

Die einst verrufene Gegend mausert sich zum Zentrum für Kunst und Kultur. Auch in Stachelhausen tut sich was.

Von Stephanie Licciardi

Zum ersten MyViertel-Fest zeigten der Honsberg und Stachelhausen, was in ihnen steckt. Das bunte Programm aus Kunst, Kultur und Sport lockte Anwohner und Besucher an. Peter Heinze, Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung: „Der Honsberg zählt zu Remscheids Fördergebieten. Ob als Wohn- oder Standort – das Potenzial ist da“.

Heinze ist überzeugt: „In den nächsten fünf Jahren wird sich hier einiges tun“. Er lobte den „mutigen Schritt der GEWAG“, die Häuser in der Siemens- und Halskestraße der Art Gallery „Ins Blaue“ zur Verfügung zu stellen. „Die Leute kommen von außerhalb, um dort zu leben und zu arbeiten.“

Honsberg und Stachelhausen laden zum MyViertel-Fest ein © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz © Michael Schütz

Auf dem Boulefeld im Park an der Honsberger Straße ging es hoch her. Auf dem früheren Grundstück des Möbelhauses vom Stein trafen zwei einst „verfeindete“ Stadtteile aufeinander. „In einem ehrenvollen Wettkampf tragen wir zum dritten Mal das Bouleturnier aus“, so Heinze. Abseits des berüchtigten Affenfelsens, in früheren Zieten Schauplatz zahlreicher „Kloppereien“, geht es heute friedlich zu. Den Sieg konnten die Honsberger für sich verbuchen. „Es war auf jeden Fall ein spannendes Match“, sagte Gabriele Leitzbach, Vorsitzende des Initiativkreis Kremenholl e.V.

Honsberg soll aus der Negativspirale kommen

Auch das Kunstviertel öffnete seine Pforten und so waren in der Art Gallery „Ins Blaue“ und in den Ateliers Besucher gern willkommen. Hans-Georg und Maria Müller zeigten auf zwei Etagen ihre fotografischen Werke. „Durch die Kunstszene werden die Vorurteile gegen den Stadtteil allmählich abgebaut“, berichteten sie von dem, was sich am Honsberg tut. Im Park an der Halskestraße kam das MyViertelfest mit der Langen Tafel, dem kultigen Mitbring-Picknick sowie einem Upcyclingworkshop der „Wundertüte“ von Natalie Gün und Anja Faßbender in Gang.

In der Kraftstation stand derweil die Zeit still. Die fünf Mädels um Nina Vesper des Wuppertaler Showskatings sausten auf Rollschuhen zu Elvis-Hits über das Pflaster. 50er-Jahre-Feeling inklusive Mode, Haartolle und mintgrünem 59 Dodge Coronet, das machte Laune. Ute Friedrich-Zielas vom Stadtteil e.V. hofft, dass sich im Zuge des Stadtumbaus West noch einiges tut. „Begonnen wurde mit kleinen Dingen wie dem Eingang zum Honsberg. Der Honsberg muss aus der Negativspirale herauskommen."