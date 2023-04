Honsberg erhält 46 neue OGS-Plätze

Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Honsberg soll nun doch wieder als Schulgebäude genutzt werden, dabei soll auch Platz für die Kinderbetreuung geschaffen werden.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Honsberg soll nun doch wieder als Schulgebäude genutzt werden, dabei werden wohl auch 46 neue OGS-Plätze entstehen. Der Schulausschuss nahm am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Verwaltung einstimmig an. Der sieht vor, im Erdgeschoss des Gebäudes vorübergehend einen Teilstandort der Grundschule Kremenholl mit zwei Klassen einzurichten.

Damit reagiere man auf den Platzbedarf der Grundschule, erklärte Sozialdezernent Thomas Neuhaus. Er zeigte sich dankbar, dass das Kollegium der GGS Kremenholl bereit sei, die Fahrten zwischen den Standorten auf sich zu nehmen: „Dependancen sind für die Schulen immer aufwendig.“ Karsten Neldner von der Stadtschulpflegschaft übermittelte zudem die Zustimmung der betroffenen Eltern: „Die würden diese Entscheidung begrüßen.“

Für seine CDU-Fraktion versprach Alexander Schmidt „maximalen Rückenwind“ für den Antrag – und freute sich über den „Stimmungswandel“ in der Verwaltung. Die hatte bisher meist erklärt, das Honsberger Gebäude spiele in den derzeitigen Planungen für die Schulen keine Rolle. Stattdessen sollte dort, nach dem Auszug der Rheinischen Fachhochschule, ein Ausbildungszentrum für den Verwaltungsnachwuchs, das sogenannte RATZ, entstehen.

Gegen diesen Plan hatte sich in der Politik Widerstand geregt, unter anderem die CDU forderte, den Standort weiter als Schule zu nutzen, und verwies dabei auf den gestiegenen Platzbedarf der Grundschulen. Und auch auf die hohe Nachfrage nach OGS-Plätzen. Laut einer Liste der Stadtverwaltung stehen aktuell allein an der Grundschule Kremenholl 24 Kinder auf der Warteliste für einen Platz in der offenen Ganztagesbetreuung. In ganz Remscheid sind es mehr als 380 Kinder.