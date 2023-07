Honsberg bekommt zwei Millionen Euro vom Land

Land gibt grünes Licht für die „Honswerkstatt“.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Das ist eine gute Nachricht für Remscheid und eine besonders gute für den Stadtteil Honsberg“, sagte Stadtdirektor Sven Wiertz, als Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW am Mittwochabend auf dem Honsberg bekanntgab, dass das Land NRW und die Bezirksregierung Düsseldorf grünes Licht für das Förderprojekt „Honswerkstatt“ inklusive des Stadtteilgartens gegeben hatten.

Sie übergab den Akteuren den Fördermittelbescheid über 2.050.640 Euro. Und wollte, nachdem der begeisterte Applaus verklungen war, gleich wissen, wann es denn mit der Stadtteilwerkstatt, die gemeinsam mit den Anwohnern geplant worden war, losgehen wird. „Morgen. Und fertig sein wollen wir 2025“, versicherte Dr. Robert Winterhager, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Urbane Nachbarschaft Honsberg.

Die Ministerin bezeichnete die Honswerkstatt als ein tolles Projekt, das beispielgebend sein könnte für andere Stadtteile in NRW. „Wir gucken genau, wer was kriegt. Die Menschen brauchen Perspektiven, egal, wie klein der Stadtteil ist“, ist sie sich sicher. Und betonte, dass es auf die Gemeinschaft ankäme: „Das hier ist ein Kreativ-Quartier. Ein Ort, an dem man mal gewesen sein muss.“

Bis Ende 2025 soll ein neuer Begegnungsort am Honsberg entstehen

Das Fördergeld ermöglicht den Neubau der rund 435 Quadratmeter großen Stadtteilwerkstatt und die Entstehung des Stadtteilgartens. Dadurch wird bis Ende 2025 ein attraktiver Lern- und Begegnungsort für alle Altersgruppen auf dem Honsberg geschaffen. Er bietet den Bewohnern vielfältige Möglichkeiten zum gemeinsamen Handwerken, Lernen und Erleben. Die Gesamtkosten des Projektes „Honswerkstatt und Stadtteilgarten“ belaufen sich im Förderantrag auf 2.563.300 Euro. Davon werden jetzt 80 Prozent, also die oben genannten 2.050.640 Euro, aus dem Städtebauförderprogramm für Wachstum und nachhaltige Erneuerung getragen. Der städtische Eigenanteil beträgt 471.340 Euro, der Eigenanteil der Urbane Nachbarschaft Honsberg für den Stadtteilgarten beläuft sich auf 41.320 Euro. Das geförderte Vorhaben wird in einer Entwicklungspartnerschaft von Stadt Remscheid, Gewag Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid, Montag Stiftung Urbane Räume gAG und der Urbane Nachbarschaft Honsberg gGmbH verwirklicht.

Peter Heinze, Technischer Beigeordneter, war „hocherfreut“ über den Förderbescheid und betonte die Bedeutung von Werkstatt und Garten für die Chancengerechtigkeit im Stadtteil. „Seit 2007 wird daran gearbeitet. Vorher gab es hier viele Leerstände, der Stadtteil drohte abzukippen, schwierig zu werden.“ Seit 2013 sei der Verein Ins Blaue mit dem Ziel aktiv, dem Leerstand entgegenzuwirken. „Die Gewag hat den Künstlern hier Raum zur Verfügung gestellt, viele Kunstprojekte sind entstanden.“