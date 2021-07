Kommentar zum Waldsterben: Holzpreise als „Hallowach“

Standpunkt von Thomas Wintgen

Es soll ja nicht nur im Weißen Haus Menschen geben, die die Sache mit dem Klimawandel noch belächeln, sie nicht ernst nehmen. Das ist auf den ersten Blick bequem, weil ich nicht für die Folgen einstehen muss. Diese Haltung verschlimmert die ganze Sache, weil die Konsequenzen um so drastischer ausfallen, je länger ich die Konsequenzen vor mir herschiebe. TBR-Chef Michael Zirngiebl machte im Betriebsausschuss darauf aufmerksam, dass es 2019 vorkommen könnte, dass der Forstbetrieb in bestimmten Bereichen erheblich eingreifen müsse. Er könne sich noch gut an das Phänomen „Waldsterben“ erinnern – heute sei das aber „dramatischer als damals“.

Das habe einen Einfluss auf den Wirtschaftsplan – nicht nur wegen der Probleme, geschlagenes Holz noch zu akzeptablen Preisen vermarkten zu können. Was zu beweisen war: Wenn’s ums Geld geht, wird die Sache ernst.

