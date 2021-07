TBR holen den Müll einen Tag später ab

Entsorgung

Die Abfuhrtermine für Restmüll, Bioabfall, Papier und Gelbe Tonne/Gelber Sack verschieben sich in der kommenden Woche aufgrund des Feiertags.

Das teilt die Stadt mit. Abfall, der eigentlich am Pfingstmontag, 10. Juni, abgeholt werden würde, verschiebt sich auf den nächsten Wochentag. So verhält es sich an jedem Tag der kommenden Woche. Dadurch werden zum Beispiel die Leerungen, die normalerweise am Freitag, 14. Juni, durchgeführt werden würden, am Samstag, 15. Juni, nachgeholt. Alle geänderten Abholtermine gibt es aktualisiert im persönlichen Abfuhrkalender passend zur Adresse. red

www.tbr-info.de/abfuhrkalender.html