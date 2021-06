Am Hohenhagen wird um die Wette gerodelt

Winterspaß

+ © Doro Siewert Gute Laune bei Kindern und Erwachsenen: Am Hohenhagen war am Samstagnachmittag viel los. Die Besucher nahmen zum Teil weite Wege auf sich, um in Remscheid Schlitten zu fahren. © Doro Siewert

Besucher auch aus benachbarten Städten genossen den Remscheider Winter.

Von Sabine Naber

Die Parkplätze am Hohenhagen wurden knapp an diesem sonnigen Samstagnachmittag. Von überall her kamen Familien mit Kindern, um die Hänge herunter zu rodeln. Ob mit dem guten alten Holzschlitten, den roten, blauen, grünen oder gelben Tellerschlitten oder einem modernen Bob – die großen und kleinen Schneefans hatten ihren Spaß auf den glitzernden Schneebergen.

„Wir haben in der Zeitung einen Bericht über die besten Rodelmöglichkeiten an diesem Wochenende gelesen. Remscheid war das zweitnächste Ziel“, sagt Frank Fester, der mit seinen beiden Söhnen Lukas und Oliver aus Leverkusen angereist war. Das nächste Ziel sei Solingen gewesen, aber da sei der Schnee nicht mehr so gut gewesen. Zwei Stunden waren sie auf der Piste am Hohenhagen. „Und die beiden Jungs sind jetzt ganz schön kaputt“, erklärt der Vater lachend und zieht die beiden Holzschlitten in Richtung Auto. Auf jeden Fall wollen die Drei wiederkommen.

Auch Hundebesitzer nutzten das schöne Winterwetter

Zum ersten Mal ist auch Wolfgang Impig mit dem Schlitten zum Hohenhagen gekommen. Obwohl er Remscheider ist. Er hat seinen kleinen Cousin Laurenz dabei. „Der wohnt in Düsseldorf. Da gibt‘s ja keinen Schnee. Und wir haben heute hier viel Spaß“, erzählt er gut gelaunt. „Es ist super hier“, bestätigt Laurenz und berichtet, dass er eben aus Versehen in die Büsche gebraust, dabei aber nichts passiert ist. Nach einer Stunde Rodeln zieht es beide wieder nach Hause. „Das reicht. Jetzt ist uns kalt genug und wir freuen uns auf einen heißen Kakao“, sagt Impig.

Neben den vielen Schlittenfahrern stapfen auch Hundebesitzer mit ihren großen und kleinen Vierbeinern durch den Schnee. Und die scheinen die weiße Pracht nicht weniger zu lieben, als die Kinder. „Meine Hündin ist schon 14 Jahre alt. Sonst geht sie nicht mehr so gerne lange Zeit nach draußen, aber bei Schnee ist das anders“, sagt Hanna Fischer. Auch zum Drachensteigen lud das Wetter ein. Ein bunter Drachen zog die Blicke der Spaziergänger am fast wolkenlosen Himmel auf sich.

Auch Familie Dimmers aus Hilden war durch einen Zeitungsartikel auf den Hohenhagen aufmerksam geworden. Während Sohn Theo (7) mit dem Schlitten den Hang herunterflitzt, genießen Sandra und Mike Dimmers das Panorama. „Es ist einfach schön hier, man hat eine tolle Sicht und die Sonne tut richtig gut“, sagt Sandra Dimmers. Der Hang würde völlig ausreichen zum Schlittenfahren. Da müsse man gar nicht erst ins Sauerland oder sonst wohin fahren. Mit belegten Brötchen, warmen Kakao in der Thermoskanne und Süßigkeiten waren sie bestens ausgestattet, um einen Nachmittag im Remscheider Rodelgebiet zu verbringen.

„Weißt du, wie man lenkt?“, fragt Jochen Fabritius vorsorglich seinen elfjährigen Sohn. Der nickt, zeigt auf seine Füße und schon geht‘s los den Berg runter. Der Vater und der kleine Bruder Wolf (2) verfolgen die Schlittenfahrt gespannt und staunen, wie schnell der große Bruder am Fuß des Bergs angekommen ist. „Wir haben in Düsseldorf keinen Schnee. Da bin ich mit meinen Söhnen hierher gefahren. Es ist schön hier und gefällt uns richtig gut“, sind sich Vater und Söhne einig. Jochen Fabritius im Internet nach Rodelgebieten gesucht – und war so auf Remscheid aufmerksam geworden.