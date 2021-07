Aldi plant Erweiterung im Ortsteil Hohenhagen

Einziger Nahversorger

+ © Roland Keusch Der Aldi-Markt in der Hohenhagener Straße 45 bietet auf 740 Quadratmetern 1500 Produkte. Nun ist eine Erweiterung angedacht. © Roland Keusch

Gute Nachrichten für den Südbezirk: Aldi Nord will den Markt auf dem Hohenhagen weiterführen.

Die 740 Quadratmeter große Filiale an der Hohenhagener Straße 45 nimmt in puncto Nahversorgung eine zentrale Rolle ein: Auf dem Hohenhagen gibt es sonst kein Lebensmittelgeschäft. Aldi Nord hat die dortige Immobilie gemietet. Derzeit diskutiert der Unternehmensvorstand nicht nur eine Modernisierung des Hohenhagener Marktes, sondern gar eine Erweiterung. Das teilt Dr. Axel vom Schemm, Manager Unternehmenskommunikation bei Aldi, auf RGA-Nachfrage mit. Nähere Details könne er zum jetzigen Planungszeitpunkt jedoch noch nicht nennen.

Der 2002 eröffnete Aldi-Markt auf dem Hohenhagen versorgt vor allem die Familien in dem umliegenden, neu gebauten Wohngebiet. Dieses entstand auf dem etwa 17 Hektar großen ehemaligen Segelflugplatz-Gelände. „Daher ist es unser ausdrücklicher Wunsch, dort auch zukünftig für unsere Kunden als Nahversorger zur Verfügung zu stehen“, heißt es von dem Discounter mit Sitz in Essen. Das Sortiment in der Filiale Hohenhagen umfasst derzeit rund 1500 Artikel.

Dass es überhaupt zu der Erweiterung kommt, ist der Bezirksvertretung Süd zu verdanken: Sie hat die politischen Voraussetzungen geschaffen. „Nicht nur für das angrenzende Wohngebiet ist diese zentrennahe Nahversorgung ideal, auch für die beiden Seniorenwohnanlagen in der Nähe“, sagt Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD). mw